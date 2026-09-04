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04 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Renuevan las luminarias del playón de Roggero

La Municipalidad de Trevelin y sus parajes continuará luego con el pintado de la cancha, recambio del alambrado perimetral y reemplazo de los arcos existentes.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa con el programa de "Recuperación de Playones Deportivos", una iniciativa que busca poner en valor y mantener los espacios deportivos y recreativos de uso comunitario.

 

Tras el acondicionamiento general del playón de la Costanera y la recuperación de la iluminación del playón de Los Cipreses, los trabajos se trasladaron ahora al playón ubicado sobre calle Roggero, en Trevelin.

 

En esta nueva etapa ya comenzó la instalación de un sistema de iluminación automática, lo que permitirá extender el horario de uso y mejorar la seguridad del espacio.

 

El plan de intervención integral contempla además: Pintado completo de la cancha con pintura deportiva específica. Recambio del alambrado perimetral. Reemplazo de los arcos existentes.

 

Desde la Secretaría de Deportes, a cargo del profesor Carlos Sainz, destacaron que el objetivo no es solo mejorar la infraestructura, sino también involucrar a la comunidad.

 

Por eso, en los próximos días se lanzará una convocatoria abierta a los vecinos del barrio para realizar parte de las tareas de manera conjunta entre Municipio y vecinos.

 

El programa continuará de forma progresiva en los distintos playones deportivos de Trevelin y sus parajes, recuperando espacios clave para el deporte, la recreación y el encuentro de todas las edades.

 

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