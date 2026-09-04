Apuestan al desarrollo turístico en Alto Río Percy

La Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel mantuvo un encuentro de trabajo con la Asociación de Turismo de Alto Río Percy con el objetivo de avanzar en una agenda conjunta orientada al desarrollo y la promoción del turismo rural comunitario en la zona.

De la reunión participaron el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, y el asesor técnico Leandro Choi. Durante la jornada se fijaron los principales ejes de acción, entre los que se destacan la realización de eventos compartidos, la asistencia técnica personalizada para cada emprendimiento, acciones de promoción coordinadas y capacitaciones para fortalecer el sector turístico y emprendedor.

Este acompañamiento ya se encuentra en marcha, ya que la Subsecretaría viene desarrollando trabajos puntuales con distintos emprendedores de la comunidad a través de un proceso continuo de asistencia técnica individual.

Ubicada a solo 15 kilómetros de Esquel, la comunidad de Alto Río Percy se destaca por su belleza natural, su gastronomía y su cultura carrera. Desde la Subsecretaría enfatizaron que "Alto Río Percy tiene un potencial enorme no solo como atractivo turístico, sino también productivo con una gran variedad de propuestas y una esencia que trasciende generaciones".

La propuesta integral contempla la realización de eventos deportivos y el asesoramiento turístico y productivo como puntos clave para el desarrollo local. La zona reúne atractivos paisajísticos, culturales e históricos, junto con la identidad de sus prestadores, micosendas turísticas, proyectos de agroturismo, emprendimientos artesanales y textiles, un Centro de Informes y festividades tradicionales como la Fiesta del Carrero.

Como próximos pasos en el cronograma, la Asociación prevé reunirse con el Ente Mixto de Turismo el jueves 10 de septiembre para tratar temas puntuales sobre la organización de eventos, tras lo cual se concretará un nuevo encuentro para definir y cerrar la agenda de trabajo conjunta.

EBW