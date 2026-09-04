-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 04 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad VPNPartePARTE DE RUTAS CHUBUTENSES
04 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Así están las rutas hoy

Vialidad Nacional y la Administración Vial Provincial emitieron este viernes 4 de septiembre el parte oficial sobre el estado de las rutas de Chubut y la región cordillerana. Todas las trazas se encuentran transitables con precaución.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En las rutas nacionales, la calzada se presenta en general normal, aunque con sectores húmedos y presencia de sal. En el tramo de la Ruta Nacional N° 40 entre Esquel y El Bolsón, como así también hacia Tecka y Gobernador Costa, hay presencia de sal sobre la calzada y humedad en banquinas. En la Ruta Nacional N° 259, entre Esquel, Trevelin y el Límite Internacional con Chile, las calzadas están normales con distribución de sal, registrándose además heladas leves. Por su parte, en los tramos con calzada de ripio, como la Ruta Nacional N° 260 hacia Chile o tramos de la Ruta Provincial N° 1S40, hay presencia de barro y agua. En todos los corredores nacionales se registra viento y la presencia de equipos viales trabajando, además de la advertencia por animales sueltos.

 

Respecto a la Red Provincial de la Zona Noroeste, las rutas de hormigón y asfaltadas presentan la calzada transitable con precaución ante la presencia de heladas. Entre ellas figuran los accesos a La Hoya, el Parque Nacional Los Alerces por la Ruta Provincial N° 71, Trevelin, Cholila, El Maitén, Epuyén y Corcovado.

 

En los caminos de ripio de la zona cordillerana y meseta provincial, tales como la Ruta Provincial N° 12, Ruta Provincial N° 4, Ruta Provincial N° 62 y accesos a Aldea Epulef y Ranquil Huao, la circulación exige precaución debido a la formación de barro y acumulación de agua. En los accesos a Laguna Falso Engaño, Lago Guacho y Lago Vinter por Ruta Provincial N° 44, se solicita transitar con extrema precaución.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Mientras mataban a su familia, un nene de 5 años se escondió y sobrevivió
2
 Dos años y medio de prisión para el enfermero que robó morfina en Esquel
3
 Apuñalaron dos veces a un perro y ahora buscan identificar al agresor
4
 Juliana Inés Mateo alcanzó el cuarto puesto en Slalom Gigante
5
 ¡Vuelven los motores! El karting regresa a Esquel este fin de semana
1
 Trevelin: preparan el suelo para el sintético del Club San Patricio
2
 Todavía hay mucha nieve para esquiar: Qué tener en cuenta al alquilar el equipo
3
 “El esquí significa una formación muy importante para los niños”
4
 Matías Taccetta: "Esquel se caracteriza por su diversidad cultural"
5
 Taccetta, tras el fallo del STJ: “Estos seis meses deben servir para concretar una solución definitiva”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -