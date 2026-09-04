Así están las rutas hoy

En las rutas nacionales, la calzada se presenta en general normal, aunque con sectores húmedos y presencia de sal. En el tramo de la Ruta Nacional N° 40 entre Esquel y El Bolsón, como así también hacia Tecka y Gobernador Costa, hay presencia de sal sobre la calzada y humedad en banquinas. En la Ruta Nacional N° 259, entre Esquel, Trevelin y el Límite Internacional con Chile, las calzadas están normales con distribución de sal, registrándose además heladas leves. Por su parte, en los tramos con calzada de ripio, como la Ruta Nacional N° 260 hacia Chile o tramos de la Ruta Provincial N° 1S40, hay presencia de barro y agua. En todos los corredores nacionales se registra viento y la presencia de equipos viales trabajando, además de la advertencia por animales sueltos.

Respecto a la Red Provincial de la Zona Noroeste, las rutas de hormigón y asfaltadas presentan la calzada transitable con precaución ante la presencia de heladas. Entre ellas figuran los accesos a La Hoya, el Parque Nacional Los Alerces por la Ruta Provincial N° 71, Trevelin, Cholila, El Maitén, Epuyén y Corcovado.

En los caminos de ripio de la zona cordillerana y meseta provincial, tales como la Ruta Provincial N° 12, Ruta Provincial N° 4, Ruta Provincial N° 62 y accesos a Aldea Epulef y Ranquil Huao, la circulación exige precaución debido a la formación de barro y acumulación de agua. En los accesos a Laguna Falso Engaño, Lago Guacho y Lago Vinter por Ruta Provincial N° 44, se solicita transitar con extrema precaución.