Juegos de Montaña: con entrenamientos y gran presencia local, el descenso copó el Cerro La Cruz

En el marco de los Juegos de Montaña, la actividad del ciclismo extremo tuvo su punto de partida este sábado con las pruebas de pista y los entrenamientos oficiales en el cerro local. Las bajadas de reconocimiento dejaron el terreno listo para la competencia programada para este domingo 6 de septiembre en el circuito Cóndor Uno, ubicado en el Cerro La Cruz.

La jornada sabatina convocó a deportistas de distintos puntos de la región, que aprovecharon el buen clima para poner a punto las bicicletas y estudiar cada curva del trazado, ante la presencia de vecinos y familiares que se acercaron a acompañar.

Convocatoria patagónica y crecimiento del semillero local

El referente local de la disciplina, Joel Fernández, brindó detalles sobre la movida deportiva y remarcó las excelentes condiciones climáticas que acompañaron el inicio de las actividades. En la montaña se congregaron alrededor de 50 participantes procedentes de toda la región patagónica, abarcando tanto la zona norte como el sur y localidades de la costa.

Fernández invitó a toda la comunidad a acercarse para conocer la disciplina y disfrutar del espectáculo. Respecto al cronograma, detalló que los entrenamientos oficiales se extendieron hasta las 16:00 horas, mientras que la competencia central iniciará el domingo a las 12:00 horas con la manga de clasificación, dando paso a las 14:00 horas a la manga final de carrera.

Asimismo, el organizador puso especial énfasis en el nivel técnico de los competidores y celebró que prácticamente la mitad del padrón de inscriptos corresponde a corredores locales. Según subrayó Fernández, se trata de un crecimiento notable para la disciplina, ya que años atrás la representación de la ciudad apenas alcanzaba a menos de diez participantes.

El rol de las familias y las medidas de seguridad

Por su parte, el coordinador del área de Deportes y padre de uno de los corredores, Roberto Fusiman, describió el movimiento que implica la previa de la competencia, desde las primeras horas de la mañana con la preparación en casa, el armado del equipamiento y el cuidado de los jóvenes antes de salir a la pista pasadas las 10:00 de la mañana.

Fusiman explicó que la actividad se vive con adrenalina pero con la satisfacción de ver disfrutar a los chicos en la montaña. En ese sentido, llevó tranquilidad a las familias que recién se acercan al descenso, señalando que, si bien se trata de una disciplina extrema, con las debidas precauciones y el cuidado adecuado los chicos no se golpean.

Por último, remarcó la obligatoriedad estricta de los elementos de protección personal para poder ingresar al circuito, que incluyen casco cerrado, antiparras, guantes, pechera y rodilleras, sumado a una revisión técnica rigurosa sobre el estado general de las bicicletas para garantizar la seguridad durante las bajadas de este domingo.

T.B