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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Temporada de Tulipanes 2026: Fechas confirmadas, valores y claves para la visita

El tradicional atractivo de Trevelin abrirá del 7 de octubre al 7 de noviembre. Las entradas son abiertas para cualquier día y rige un descuento especial en la preventa.
Por Redacción Red43

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La primavera cordillerana se prepara para uno de sus espectáculos visuales más emblemáticos con la llegada de la Temporada de Tulipanes 2026, uno de los atractivos turísticos más convocantes de la región que viste de colores el valle patagónico.

 

Cada primavera, los campos de Tulipanes Patagonia florecen en distintas etapas, por lo que la experiencia cambia a lo largo de la temporada. Por eso, se recomienda visitar teniendo en cuenta que no todos los sectores florecen al mismo tiempo y que los colores y variedades van variando semana a semana, brindando un paisaje dinámico a quienes recorren el predio ubicado en Trevelin.

 

Para este año, el período estimado de apertura al público abarcará desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2026.

 

Pautas sobre el uso de entradas y modalidades de ingreso

 

Desde la organización brindaron precisiones y pautas a considerar para quienes deseen adquirir sus pases con antelación:

 

  • Las entradas son sin fecha, lo que permite utilizarlas cualquier día de la temporada 2026.

     

  • Los menores de 12 años ingresan sin cargo.

     

  • En caso de abonar por medios digitales, es necesario enviar el comprobante de transferencia por mail, ya que no se dispone de un mecanismo directo para comprobar el nombre de quien transfiere.

     

  • No se permite devolución; en caso de no poder asistir, los accesos quedarán disponibles para otra temporada, debiendo avisar este año el no uso de la misma.

     

  • Las entradas serán enviadas en un plazo de 24 a 48 horas hábiles luego de haber recibido el comprobante correspondiente.

     

Asimismo, remarcaron como punto importante que no es necesario realizar una reserva previa obligatoria. Sin embargo, para agilizar el acceso durante los días de mayor concurrencia, los visitantes pueden adquirir las entradas anticipadas. La compra anticipada es de carácter opcional y permitirá ingresar de manera más rápida y cómoda al predio.

 

Tarifas y canales oficiales de compra

 

La entrada para la visita al Campo de Tulipanes de Trevelin tiene un valor de lista de $45.000,00, pero actualmente cuenta con un descuento promocional del 6%, por lo cual el valor final queda establecido en $42.000,00.

 

Para conocer más detalles y acceder a las opciones de compra anticipada, se puede consultar el sitio oficial de turismo en https://trevelin.tur.ar/experiencias/cultivo-de-tulipanes/ para prepararse a vivir una nueva temporada entre flores, paisajes y primavera patagónica junto a Tulipanes Patagonia.

 

T.B

 

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