El Hoyo: Lotería del Chubut entregó aportes y confirmó el regreso del Telebingo para la fiesta local

En el marco de las celebraciones por el 73° Aniversario de El Hoyo, el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, se hizo presente en la localidad para participar de los actos oficiales y formalizar diversas entregas destinadas a instituciones locales.

Durante la jornada, Ibarra resaltó el marco festivo y la gran concurrencia de familias y jóvenes que se acercaron a compartir el festejo comunal. Asimismo, puso en valor la inauguración del gimnasio municipal junto al intendente César Salamín, señalando que se trataba de una obra largamente esperada tras reiterados anuncios en años anteriores que finalmente se convirtió en una realidad concreta para la contención social y deportiva de niños y adolescentes.

En cuanto a la asistencia directa del organismo, el titular de Lotería explicó que la institución colaboró con equipamiento y fondos destinados a los dos clubes locales, a todos los salones de usos múltiples (SUM) de El Hoyo y a establecimientos escolares de la zona. Entre las gestiones concretadas, mencionó el compromiso asumido junto al gobernador para financiar el viaje de un ballet local mediante aportes del instituto, además de atender demandas de uso diario en jardines y escuelas, tales como cocinas y otros elementos esenciales de funcionamiento institucional.

Balance de gestión y reactivación comarcal

Al ser consultado sobre el desempeño del organismo provincial transcurrida la primera mitad del año, Ibarra consideró que, aun en un contexto general de recesión económica, el balance en materia de acción social resulta bastante positivo para la provincia.

De cara al calendario de eventos regionales, el funcionario remarcó la importancia que representan las fiestas comarcales para motorizar la economía y el turismo de la cordillera, especialmente tras el impacto dejado por los incendios forestales. En este sentido, indicó que se encuentran dialogando con los intendentes de la región para coordinar esquemas de apoyo económico y logístico, compromiso que ya fue ratificado puntualmente con la gestión de César Salamín para acompañar a El Hoyo.

Retorno del Telebingo y agenda del Telebingo Deportivo

Respecto a las alternativas para la temporada de verano, Ibarra confirmó que ya acordaron con el intendente municipal la llegada del Telebingo a la localidad. Si bien los pormenores y detalles finales serán anunciados en breve por el mandatario local, el presidente del IAS recordó que el año anterior se trabajó bajo un esquema netamente solidario para equipar las viviendas afectadas en El Hoyo y Epuyén, mientras que en esta ocasión el objetivo estará centrado en brindar un marco de celebración comunitaria y recreación.

Finalmente, sobre el desarrollo del Telebingo Deportivo —herramienta orientada al financiamiento de clubes y asociaciones deportivas—, Ibarra precisó que en esta oportunidad se implementaron dos ediciones anuales. El cierre de la actual edición se llevará a cabo durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew, con el propósito de acompañar el movimiento económico y deportivo de esa ciudad. No obstante, el titular del instituto adelantó que ya proyectan la próxima edición con el objetivo pendiente de realizar el sorteo en alguna localidad de la Comarca Andina.

T.B