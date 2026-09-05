Servicio Militar Voluntario en Argentina: requisitos, capacitación en oficios y cómo postularse

El Servicio Militar Voluntario (SMV) constituye una herramienta formativa y laboral brindada por el Estado Nacional a través de las Fuerzas Armadas (Ejército Argentino, Armada de la República Argentina y Fuerza Aérea Argentina). La propuesta está orientada a hombres y mujeres que deseen integrarse temporalmente a la vida militar, adquiriendo instrucción técnica, valores institucionales y posibilidades concretas de capacitación laboral o finalización de sus estudios.

El régimen legal vigente estipula que los soldados voluntarios prestan servicio por un período determinado (generalmente renovable hasta los 28 años de edad), percibiendo una retribución mensual fija, cobertura médica y aportes previsionales, además de alojamiento y racionamiento dentro de las unidades operativas.

Requisitos generales para la postulación

Para iniciar el trámite de incorporación, los aspirantes deben cumplir con una serie de pautas básicas establecidas por los comandos de incorporación de las fuerzas:

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado/a.

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento de incorporarse (o al inicio de la instrucción básica).

Estado civil soltero/a (con o sin hijos a cargo, según la fuerza y dependencia).

Acreditar estudios primarios completos. Para determinadas especialidades o avances formativos, se exige o prioriza contar con el ciclo secundario completo (o cursando la etapa de finalización).

Presentar el Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, acreditando no registrar causas abiertas ni condenas.

Superar las evaluaciones psicofísicas y médicas de rigor, además de los exámenes de aptitud física general.

Capacitación en oficios y certificaciones oficiales

Uno de los pilares del Servicio Militar Voluntario en los últimos años es la articulación con planes de terminalidad educativa y formación profesional. Quienes ingresan a las filas militares tienen la posibilidad de cursar módulos formativos que otorgan certificaciones oficiales reconocidas por organismos educativos y de empleo civil.

Entre los oficios y áreas de especialización que suelen desarrollarse dentro de los batallones y brigadas se encuentran:

Mecánica general y automotor.

Cocina, panadería y racionamiento.

Herrería, soldadura y construcciones básicas.

Conducción y mantenimiento de vehículos pesados o maquinarias.

Informática y telecomunicaciones operativas.

Enfermería auxiliar y primeros auxilios.

Esta capacitación técnica tiene como fin dotar al soldado de competencias y herramientas prácticas que le faciliten su posterior reinserción en el mercado laboral privado o en el sector público una vez concluido su período de servicio dentro de la fuerza militar.

Trámites e inscripción

Las postulaciones se canalizan a lo largo de todo el año a través de las Divisiones de Reclutamiento y las unidades militares distribuidas en las distintas provincias del país. Los interesados deben retirar el formulario de inscripción, completar las fichas médicas correspondientes y presentarse a las instancias evaluatorias cuando las autoridades de cada comando determinen las fechas de ingreso.

T.B