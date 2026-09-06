Ciclismo para niños en el CEDEM de Trevelin: cómo participar esta tarde

La Asociación Amigos del Ciclismo Trevelin organiza para la tarde de este domingo 6 de septiembre un encuentro recreativo destinado a niños y niñas de entre 3 y 10 años. La actividad se llevará a cabo a partir de las 14:00 horas en el predio del CEDEM, ubicado junto a la Escuela N.º 37.

La propuesta convoca a las familias a acercarse con bicicletas de cualquier tipo, mientras que los participantes de menor edad podrán sumarse utilizando pata pata. Desde la organización remarcaron la importancia de concurrir con casco para garantizar la seguridad durante los juegos y el recorrido.

El acceso y la inscripción a la jornada se realizan mediante la entrega de un alimento no perecedero por participante, el cual será destinado a fines solidarios. La convocatoria está abierta a toda la comunidad durante el transcurso de la tarde.

EBW