“Mi abuela era guaraní”: Sonia Baliente sorprendió con un emotivo homenaje en Nahuelpan

En el marco del Día de la Mujer Originaria, la subsecretaria de Cultura de Esquel dejó por un momento las palabras institucionales para recordar a su abuela paterna y cantar a capela un fragmento de un chamamé. Un gesto espontáneo que sorprendió y fue aplaudido por quienes participaban de la jornada.

La conmemoración por el Día de la Mujer Originaria dejó este sábado en Nahuelpan un momento tan inesperado como emotivo. Sonia Baliente, subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Esquel, participó de la jornada y brindó detalles sobre las distintas propuestas culturales previstas para este fin de semana.

Sin embargo, hacia el final de sus palabras ocurrió algo que no estaba en los anuncios ni formaba parte de una presentación artística programada.

Mientras reflexionaba sobre las mujeres, las artesanas, las familias y aquellas tareas cotidianas que muchas veces permanecen invisibles, Baliente recordó sus propias raíces.

“Hoy que estuvimos acá cantando me quedé pensando: mi abuela era guaraní, mamá de mi papá”, expresó.

Y enseguida anunció algo que sorprendió a quienes estaban presentes: “Así que voy a cantar un pedacito de una canción. Es un chamamé muy hermoso, lo que me acuerde nada más, así solo”.

Sin acompañamiento musical, cantó a capela un fragmento del chamamé dedicado a Ñangapirí. Su voz rompió por unos instantes con el carácter institucional de la actividad y convirtió su participación en un homenaje íntimo a la memoria de su abuela.

El gesto fue recibido con aplausos por quienes se encontraban en el lugar. En una fecha atravesada precisamente por la memoria, la ancestralidad y la transmisión entre generaciones, el recuerdo personal de Baliente sumó otro significado a la jornada.

Reconocer a las mujeres en lo cotidiano

Antes de ese momento, la funcionaria había destacado la importancia de que las actividades organizadas tengan un sentido profundo para las mujeres que diariamente sostienen y transmiten distintos saberes.

Habló especialmente de las artesanas, de quienes participan de los talleres y también de aquellas mujeres que todos los días piensan en sus familias, en el trabajo, en el alimento y en las tareas de cuidado.

“En qué vamos a comer, en qué hay que trabajar, a quién hay que cuidar. Todas esas cosas creo que son más que importantes también reconocer”, expresó.

Baliente destacó además la posibilidad de acompañar estas propuestas desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel y valoró que la conmemoración no se limite a una única actividad.

Un fin de semana de ancestralidad, arte y saberes

Las actividades continúan con la muestra fotográfica “Migración y Ancestralidad”, de Gabriel Palacios, fotógrafo que ha realizado trabajos en distintos territorios de la Argentina y que ya ha visitado Esquel en otras oportunidades. La propuesta incluye además una performance de Amancay Villanueva Ortega.

La programación continuará este domingo en el Centro Cultural Melipal con un encuentro de saberes vinculado al tejido y al trabajo textil, que incluirá una intervención de bordado y una propuesta colectiva entre las mujeres participantes.

Las jornadas tendrán también como una de sus actividades el concierto de la cantante y autora catamarqueña Nadia Larcher junto al guitarrista Pedro Rossi.

Más allá de la programación, la conmemoración dejó en Nahuelpan una escena difícil de anticipar. Por unos minutos, Sonia Baliente dejó de hablar desde su función pública para hacerlo desde su propia historia familiar.

A casi dos mil kilómetros de Corrientes, la tierra de su abuela, un chamamé cantado a capela se convirtió en una manera sencilla y profundamente personal de traerla nuevamente a la memoria.