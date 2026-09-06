Arrancó el Encuentro Binacional Eduardo Bjerring con la participación de equipos de la región y Chile

Durante la tarde de este sábado se llevó a cabo el acto de apertura del 3° Encuentro Binacional Eduardo Bjerring 2026 en el Polideportivo Municipal Evita de Trevelin. La actividad es organizada por Carossi Básquet A.C. en conjunto con la Secretaría de Deportes municipal.

La ceremonia inaugural contó con la presencia del intendente Héctor Ricardo Ingram, acompañado por el secretario de Deportes, Carlos Sainz; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Espinoza; el secretario de Producción, Nicolás Ewdokimoff; el director de Gobierno, Marcelo Sosa; y el coordinador del gimnasio, Julio Carrillo, quienes acompañaron a las distintas delegaciones.

El evento tuvo la participación especial del exbasquetbolista chubutense Gabriel Cocha, quien previo al inicio del acto brindó una charla para los niños y niñas presentes. Cocha cuenta con un recorrido de 23 temporadas en la Liga Nacional, 959 partidos disputados, un título con Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la temporada 2005/06 y la medalla de oro obtenida con la Selección Argentina en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.

El encuentro reúne a chicos de las categorías formativas Premini y Mini durante dos jornadas enfocadas en el juego, el aprendizaje y la integración regional.

En esta edición participan conjuntos pertenecientes a Carossi Básquet A.C., Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Club Social y Deportivo Coronel Fontana, Independiente, Sportivo, Pehuenes y la delegación de Futaleufú, en representación de Chile.

Las actividades culminan hoy domingo con una jornada enfocada en la tecnificación de minibásquet, competencias en modalidad 3x3 y la realización del tradicional Jamboree.