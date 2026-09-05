La Municipalidad avanza con el Parque Lineal Medardo Morelli y proyecta inaugurarlo en nueve meses

Avanza el parque líneal Medardo Morelli: "Nuestros vecinos necesitan más espacios públicos para disfrutar"

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, continúa con la obra del Parque Lineal Medardo Morelli, un nuevo espacio público que sumará infraestructura para el encuentro, la actividad deportiva y la recreación de los vecinos.

La obra avanza de acuerdo con los plazos previstos y contempla una finalización estimada dentro de los próximos nueve meses. El proyecto incluye nuevos espacios verdes, playones deportivos y circuitos destinados al senderismo y al ciclismo, con el objetivo de generar un lugar de disfrute para toda la comunidad.

El intendente Matías Taccetta destacó el avance de los trabajos y puso en valor la inversión que realiza el municipio para transformar distintos sectores de la ciudad y generar nuevos espacios para los vecinos.

“Nuestros vecinos necesitan más espacios públicos para disfrutar. Lo hemos demostrado con el Paseo de la Cascada y la Plaza del Cielo, donde vemos todos los días cómo las familias se apropian de estos lugares, los disfrutan y los convierten en puntos de encuentro”, sostuvo Taccetta.

En este sentido, el intendente remarcó que el Parque Lineal Medardo Morelli forma parte de una política de recuperación y generación de espacios públicos que busca mejorar la calidad de vida y ofrecer nuevas alternativas para la recreación y la práctica deportiva.

“Vamos a seguir invirtiendo en espacios públicos porque entendemos que son parte de una ciudad que crece, que genera nuevas oportunidades para encontrarnos y que piensa en el bienestar de sus vecinos”, agregó Taccetta.

Con el avance del Parque Lineal Medardo Morelli, Esquel suma una nueva obra que permitirá ampliar la oferta de espacios verdes y recreativos, con infraestructura pensada para que vecinos de todas las edades puedan disfrutar de la ciudad.

T.B