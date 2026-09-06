COSE de Trelew y Esquel: nuevos protocolos y capacitación profesional

El Gobierno del Chubut, mediante el Ministerio de Desarrollo Humano, avanza en la adecuación de los programas y dispositivos provinciales para la puesta en marcha de la Ley Nacional 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. Para evaluar este proceso, se realizó una reunión de trabajo encabezada por la ministra Florencia Papaiani, junto al subsecretario Christian Aprosoff, la directora de Penal Juvenil Camila Vázquez, la directora del COSE de Trelew Daniela Jara y autoridades del COSE de Esquel. Durante el encuentro, se compartieron las medidas adoptadas en los Centros de Orientación Socioeducativa de ambas ciudades y se revisaron las acciones desarrolladas por los equipos provinciales.

En los COSE de Trelew y Esquel, dependientes de la cartera de Desarrollo Humano, se ejecutan las medidas de coerción personal y socioeducativas de privación de libertad dictaminadas por la Justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal. Estos espacios operan con un abordaje enfocado en la educación, la responsabilización y la inclusión social a través de equipos técnicos interdisciplinarios que acompañan talleres formativos, actividades deportivas, culturales, recreativas y de capacitación laboral.

Como parte de la reorganización institucional, se definieron protocolos de ingreso que establecen pautas sobre la recepción de menores, certificaciones médicas, registro de pertenencias e información formal respecto a sus derechos y situación judicial. Asimismo, se fijó una reestructuración de los espacios según edades y trayectorias. En la institución de Trelew, se estableció una distribución diferenciada entre los jóvenes de 14 y 15 años respecto de los de 16 y 17, incorporando un área de admisión específica para las primeras horas posteriores al ingreso.

De forma complementaria, el Ministerio prepara el Plan Provincial de Sensibilización y Capacitación sobre la Ley 27.801. El programa contempla una primera línea informativa orientada a la comunidad general mediante material audiovisual accesible en la plataforma virtual del Área de Capacitaciones provincial, con certificación tras completar un formulario. La segunda línea está dirigida a operadores, agentes y personal técnico de los COSE, Servicios de Protección de Derechos, Libertad Asistida y Policía Comunitaria, profundizando en aspectos normativos, garantías, medidas alternativas al encierro y seguimiento interdisciplinario en formato presencial y virtual.

"Esta reunión nos permitió poner en común todo el trabajo que los equipos vienen desarrollando para llegar preparados a la implementación del nuevo régimen, compartir los avances de cada institución y definir criterios comunes de intervención", expresó Papaiani. A su vez, la funcionaria sostuvo: "Estamos trabajando de manera anticipada y articulada para adecuar los dispositivos, establecer protocolos claros y fortalecer la formación de quienes tendrán a su cargo la aplicación concreta de la nueva normativa. Nuestro objetivo es garantizar intervenciones especializadas y que estos espacios cumplan una función verdaderamente socioeducativa, promoviendo la responsabilización, la educación y la construcción de nuevas oportunidades para los adolescentes".

EBW