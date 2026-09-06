La millonaria inversión de Chubut que transformará el servicio de cloacas en Rawson

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes la entrega de un camión desobstructor a la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, destinado al mantenimiento de las redes cloacales y pluviales de la ciudad. La incorporación del equipamiento fue resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, el Municipio capitalino y la entidad cooperativa, mediante una inversión cercana a los $500 millones.

La adquisición se enmarca en un convenio entre la Provincia y la prestataria, a través del cual obligaciones pendientes se transforman en obras y equipamiento. La Cooperativa de Rawson era la única prestataria de servicios públicos en la Patagonia que carecía de un camión de estas características, por lo que hasta ahora debía alquilar unidades ante eventuales contingencias, lo que generaba demoras operativas y costos adicionales.

El nuevo camión permitirá operar sobre obstrucciones y residuos de mediano y gran volumen, reforzando las tareas preventivas y la rapidez de respuesta frente a emergencias sanitarias. Asimismo, significará un cambio estructural en la operatividad cotidiana de las cuadrillas de trabajo.

Respecto al impacto de la incorporación, el jefe del Servicio Sanitario de la Cooperativa, Axel Roberts, señaló: "No solo nos ayuda muchísimo en las cuestiones operativas, sino que, en primera instancia, dignifica la tarea del trabajador de saneamiento". Además, agregó: "Este equipo nos va a permitir que la gente no tenga que estar tan expuesta a bajar a espacios confinados. Desde hace muchos años veníamos con esta necesidad y que se haya podido materializar es una gran alegría para nosotros".

Roberts valoró la efectividad que ganará la prestación del servicio para los vecinos de Rawson: "Poder hacer un trabajo con equipamiento diseñado para tal fin hace que el trabajo sea más efectivo y que el usuario pueda recibir el servicio que corresponde. Hay un antes y un después para el Servicio Sanitario y, fundamentalmente, para nuestros empleados".

En esa misma línea, el trabajador del Servicio Sanitario Manuel Tenorio describió las condiciones operativas previas y las mejoras implementadas: "Antes teníamos que bajar a las cámaras, sacar los sólidos a balde, a pulso, y después cargar y descargar todo. Ahora el equipo lo aspira, lo transporta y lo descarga. Se trabaja mucho más limpio y seguro". Tenorio remarcó también la reducción de riesgos para la salud del personal: "Podemos hacer el mismo trabajo, pero con un equipo preparado específicamente para esa tarea".

Con esta entrega, se busca recuperar la capacidad operativa de la infraestructura sanitaria de la capital provincial, optimizar las condiciones de seguridad e higiene laboral y ofrecer respuestas más eficientes a la comunidad.