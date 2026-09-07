Colecta solidaria para el comedor del Barrio Matadero

El Merendero Matadero inició una colecta de alimentos para el mes de septiembre, una iniciativa que la organización sostiene de forma periódica para garantizar el suministro de productos básicos a las familias que concurren al lugar. En esta oportunidad, el llamado a la solidaridad abarca la recepción de mercadería y aportes económicos durante la primera semana del mes.

Para mantener la atención alimentaria, se solicita la colaboración con alimentos de canasta básica como harina, aceite, fideos, puré de tomate, huevos, leche, arroz y verduras. Las donaciones de manera presencial se reciben en el centro CK Kinesio, ubicado en 9 de Julio y Molinari, con fecha límite hasta el 11 de septiembre inclusive.

De forma complementaria a las entregas físicas, se mantiene habilitada la opción de colaborar mediante transferencias bancarias al alias merendero.matadero. A su vez, desde la organización aclararon que esta campaña cobra un sentido particular, ya que durante el mes de octubre no se concretará la habitual jornada de recolección por motivos personales.

EBW