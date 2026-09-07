Septiembre sobre rieles: La Trochita anunció nuevas salidas

La Trochita Chubut anuncia las salidas programadas para el mes de septiembre en el tramo Esquel - Nahuelpan.

Invitan a consultar qué día asistir para comenzar la primavera 2026 y disfrutar de los hermosos paisajes de la Patagonia

El cronograma de septiembre desde la Estación Esquel, con modalidad ida y vuelta Esquel a Nahuelpan, tiene salidas los días sábado 5, sábado 12, sábado 19 y sábado 26.

El check in es a las 9 horas, la salida a las 10 horas y el regreso a las 13 horas.

Recomiendan la compra anticipada de pasajes mediante la plataforma online oficial o en las agencias de turismo de la ciudad.

Para cualquier consulta se pueden comunicar al WhatsApp de la Estación Esquel al más cincuenta y cuatro nueve dos nueve cuatro cinco tres tres cinco cero seis cero, por mail a latrochitaesquel@hotmail.com o telefónicamente al 02945451403.

También se puede ingresar a la web oficial de La Trochita.