“El módulo es de Esquel”: Taccetta habló del conflicto por los residuos con Trevelin

Matías Taccetta, intendente de Esquel, se refirió a la decisión judicial que habilita a Trevelin a utilizar durante seis meses el nuevo módulo de la planta de tratamiento de residuos de la ciudad y explicó cuál será la postura del Municipio frente a la medida.

“Lo hemos leído, se le da seis meses a Trevelin para ingresar a nuestra planta de tratamiento para el uso del módulo número 2”, explicó Taccetta.

Según indicó, además del pago correspondiente por el ingreso a la planta, Trevelin deberá afrontar un monto adicional por la utilización del nuevo módulo, cuya construcción fue financiada íntegramente por Esquel.

“Se establece que, más allá de lo que se paga por ingresar, también tienen que pagar por la utilización del nuevo módulo, invertido 100% con fondos municipales”, sostuvo.

El intendente señaló que el Municipio ya realizó el cálculo del monto adicional que debería abonar Trevelin y que la información fue comunicada tanto al gobierno de esa localidad como al Superior Tribunal.

“En base a la inversión que se ha hecho, teniendo en cuenta también la clausura del módulo, porque en algún momento va a haber que clausurar el módulo 2, seguramente dentro de 5 o 6 años, se tiene que tener en cuenta, porque esa inversión se tiene que llevar a cabo”, explicó.

Taccetta remarcó que la inversión realizada para poner en funcionamiento el módulo 2 supera los 2.000 millones de pesos: “Una inversión importante, más de 2.000 millones de pesos que se han invertido en ese módulo, contando la última etapa y la etapa previa, que fue la compra de la membrana que se colocó”.

El jefe comunal también cuestionó que Esquel deba afrontar con recursos propios obras vinculadas al tratamiento de residuos y señaló que actualmente no cuentan con financiamiento nacional para este tipo de infraestructura.

“No tenemos hoy en día la posibilidad de conseguir financiamiento nacional, como en su momento todas las plantas de tratamiento lo han tenido. Este gobierno ha decidido no invertir en estas cuestiones ambientales”, manifestó.

En ese sentido, explicó que los recursos destinados a la planta implican postergar otras obras municipales. “Tenemos que hacer frente con los fondos municipales, dejar de invertir en otros proyectos que teníamos en mente, y abocarnos a destinar esos fondos a este tipo de inversión”, sostuvo.

Respecto del fallo, Taccetta indicó que desde el Municipio solicitaron precisiones al Superior Tribunal sobre qué ocurrirá una vez vencidos los seis meses.

“Esa es la consulta que le hicimos al Superior Tribunal, porque no es clara la decisión que ha tomado, habla de esos 6 meses, pero no mucho más”, señaló.

El intendente también planteó que Trevelin debería avanzar en una solución propia para la disposición definitiva de sus residuos: “Así como la justicia nos ha exigido a Esquel que construyamos el módulo número 2, bueno, de la misma manera podría exigirle a Trevelin que tenga su lugar donde destinar definitivamente lo que genera, pero dentro del ejido de Trevelin”.

Taccetta aseguró que la postura del Municipio no responde a una disputa política entre ambas localidades. “Nosotros defendemos los intereses de cada uno de los vecinos y vecinas de Esquel, es un compromiso que tengo con la comunidad, no hago defensa partidaria”, sostuvo.

Finalmente, señaló que la autorización por seis meses responde a una cuestión ambiental y pidió que Trevelin defina qué hará una vez vencido ese plazo.

“Se está habilitando por seis meses, así lo dice la justicia, entendemos que hay una cuestión ambiental que prevalece ante el conflicto que tenemos contra Trevelin, porque no tiene donde disponer de manera definitiva su generación”, afirmó.

“Pero bueno, esperemos que en esos seis meses se tome la decisión por parte de Trevelin de analizar cuál va a ser la situación a partir del séptimo mes, qué va a hacer, dónde va a construir o dónde va a depositar lo que genera”, concluyó.

R.G