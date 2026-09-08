Esquel: habrá un corte de energía este miércoles por trabajos en la red

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este miércoles 9 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Esquel, debido a trabajos de vinculación de una nueva red de distribución a una Subestación Transformadora.

La interrupción del servicio está prevista entre las 13:00 y las 14:30 horas y afectará a calle Roca del 400 al 600, lado par, y calle San Martín del 700 al 900.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en ese sector mientras duren los trabajos. La medida busca resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores que transiten por el lugar.

La Cooperativa 16 de Octubre pidió a los usuarios tomar las previsiones necesarias y disculpó las molestias que puedan ocasionarse durante la intervención.

R.G