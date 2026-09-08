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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: habrá un corte de energía este miércoles por trabajos en la red

La Cooperativa 16 de Octubre realizará trabajos para vincular una nueva red de distribución a una Subestación Transformadora. La interrupción será de 13:00 a 14:30 horas y afectará sectores de las calles Roca y San Martín.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó que este miércoles 9 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en Esquel, debido a trabajos de vinculación de una nueva red de distribución a una Subestación Transformadora.

 

La interrupción del servicio está prevista entre las 13:00 y las 14:30 horas y afectará a calle Roca del 400 al 600, lado par, y calle San Martín del 700 al 900.

 

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en ese sector mientras duren los trabajos. La medida busca resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores que transiten por el lugar.

 

La Cooperativa 16 de Octubre pidió a los usuarios tomar las previsiones necesarias y disculpó las molestias que puedan ocasionarse durante la intervención.

 

 

 

R.G

 

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