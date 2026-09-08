Leo sigue necesitando de todos: una venta de empanadas busca acompañarlo durante su tratamiento

Leonardo “Leo” Antipan continúa atravesando un momento difícil que lo mantiene lejos de su casa y de sus afectos. Actualmente se encuentra en Buenos Aires, internado en el Servicio de Oncología del Hospital Posadas, donde lleva adelante su tratamiento de quimioterapia.

En esta etapa se encuentran junto a él su mamá y su papá, acompañándolo hasta que pueda alcanzar una mayor estabilidad. Luego será su mamá quien permanezca junto a Leo para acompañarlo durante el tratamiento. Mientras él concentra sus fuerzas en este proceso, desde Esquel su familia continúa trabajando y organizándose para ayudarlos a afrontar una realidad que también implica importantes gastos cotidianos.

A la permanencia en Buenos Aires se suman los costos de alojamiento, alimentación y movilidad. Según explicó la familia, el lugar que les fue asignado para hospedarse no cuenta con la disponibilidad que necesita una mamá que debe permanecer cerca de su hijo de 17 años durante una internación y un tratamiento de estas características. Por ese motivo, vuelven a recurrir a la solidaridad de quienes quieran acompañarlos con una nueva venta de empanadas a beneficio de Leo.

La venta será el domingo 13 de septiembre. Se ofrecerán empanadas de carne a $20.000 la docena y los pedidos se recibirán hasta el sábado 12 de septiembre. Cada docena vendida ayudará a afrontar los gastos que Leo y su mamá tendrán durante su permanencia en Buenos Aires. Y quienes no puedan colaborar comprando también pueden hacerlo compartiendo la iniciativa para que llegue a más personas.

¿Cómo colaborar?

Los pedidos pueden realizarse comunicándose con Yhoana, hermana de Leo, al 2945 907074.

Leo sigue necesitando de todos. Una vez más, acompañar, colaborar o simplemente ayudar a difundir puede convertirse en una ayuda concreta para él y su familia mientras continúa con su tratamiento.