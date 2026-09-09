Torres sobre las inversiones turísticas en Chubut: "Hoy vemos resultados tangibles"

Durante la inauguración del Complejo Islas Malvinas, un nuevo emprendimiento turístico en la ciudad, el gobernador del Chubut, Ignacio Torres, destacó el crecimiento de las inversiones turísticas en Esquel y aseguró que la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas comenzó a mostrar resultados concretos.

“Es un éxito y la verdad un ejemplo de cómo se aplica una política pública”, afirmó Torres al referirse a la implementación de la ley, y remarcó que los municipios que adhirieron ya cuentan con inversiones.

“Porque de una ley que incluso algunos ponían mucho escepticismo y decían que no iba a suceder nada, hoy todos los municipios que adhirieron a esa ley tienen inversiones, algunos más, otros menos, pero Esquel puntualmente la verdad que es un éxito”, sostuvo.

El mandatario provincial señaló que la ciudad ya concentra proyectos de gran magnitud. “Tenemos millones de dólares en inversiones, familias de la construcción que están detrás de estos complejos, el primer hotel cinco estrellas de toda la región, para mí uno de los más lindos de toda la Patagonia Sur”, expresó.

Torres también destacó que los resultados alcanzados eran parte de un objetivo planteado desde el inicio de la gestión. “La verdad que muy emocionado con que eso que en su momento soñamos, con una ley que había que trabajarla y que había que empujar y que había que salir a buscar las inversiones, hoy vemos resultados tangibles, ya está terminado”, manifestó.

En ese sentido, anticipó que el Complejo Islas Malvinas será el primero de una serie de emprendimientos que se sumarán a la oferta turística provincial. “Hoy estamos inaugurando el primer complejo turístico, pero cada mes vamos a estar inaugurando dos más, tres más, y a lo largo y ancho de toda la provincia”, afirmó.

El gobernador vinculó estas inversiones con la necesidad de ampliar la infraestructura turística de Esquel. Según explicó, la ley surgió a partir del déficit de plazas hoteleras que tenía la ciudad y contempla beneficios impositivos para quienes decidan invertir.

“Teníamos un déficit de camas muy importante en Esquel, por eso nace esta ley de una charla con el Intendente, donde la necesidad de eximir a 15 años de impuesto a quien quiera invertir, justamente buscaba terminar con ese dilema de la oferta o la demanda, no hay oferta porque no hay demanda, no hay demanda porque no hay oferta”, señaló.

Torres también mencionó otras obras de infraestructura vinculadas al crecimiento de Esquel y la región, entre ellas la ampliación del aeropuerto, obras cloacales, tendidos eléctricos y de gas.

“Yo creo que Esquel y toda la región va a crecer exponencialmente, y eso es desarrollo”, sostuvo.

En materia turística, además, anticipó nuevos proyectos. “Este complejo es un complejo hermoso, es el primero de muchos que vamos a estar inaugurando en toda la cordillera, no solamente en Esquel”, afirmó.

Finalmente, Torres marcó una diferencia entre los municipios que adhirieron a la legislación y aquellos que no lo hicieron: “Lamentablemente hay algunos municipios que no adhirieron a la ley, y que justamente ahí está el contraste de que donde adhirieron hay inversiones, y donde no, lamentablemente no hubo un solo proyecto de inversión de estas características”.

R.G