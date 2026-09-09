“Gobernar es generar trabajo”: Taccetta destacó las inversiones que llegan a Esquel

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, destacó el proceso que permitió impulsar nuevas inversiones en la ciudad y puso en valor las políticas de promoción turística y construcción durante la inauguración del Complejo Islas Malvinas.

“Costó, pero bueno, todo lo que cuesta tiene su valor, ¿no?”, expresó Taccetta al referirse al camino recorrido para concretar las distintas iniciativas. En ese sentido, recordó el trabajo realizado para aprobar la ordenanza de promoción a la inversión turística y la normativa sobre conjuntos inmobiliarios.

“No me olvido todo lo que pasó para poder lograr, primero, la ordenanza de promoción a la inversión turística”, sostuvo.

El intendente señaló que la normativa permitió generar condiciones para atraer inversiones a Esquel y destacó el vínculo establecido con Julio Piumato y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que derivó en la construcción del complejo inaugurado recientemente y en otros proyectos vinculados al ámbito judicial.

“Uno de los inversores, Julio Piumato, con el sindicato judicial, que entablamos un vínculo muy bueno que ha desencadenado en otras inversiones”, afirmó.

Taccetta también destacó que la Defensoría Pública Federal y la Procuración tendrán sus propios edificios en la ciudad y remarcó el impacto que estas obras generan en la economía local.

“Y todas esas inversiones generan trabajo, por eso la alegría, porque gobernar es generar trabajo, lo he dicho siempre”, sostuvo.

En esa línea, planteó que uno de los objetivos de la gestión es acompañar al sector privado y facilitar las condiciones para quienes buscan invertir en la ciudad. “Lo he dicho siempre, no soy un partidario y defensor de la generación de trabajo en el Estado, sí en el sector privado y el Estado lo que tiene que hacer es acompañar a todos aquellos que quieren emprender”, afirmó.

El intendente también mencionó los avances vinculados a la construcción del edificio de la Procuración, para el cual se utilizará un lote municipal cercano a Villa Ayelén, bajo un esquema similar al aplicado con la Defensoría Pública Federal.

Según explicó, en ese caso la entrega del terreno se realizó a cambio de obras de infraestructura. “Defensoría Pública entregamos el lote a cambio de obras”, señaló, y detalló que ya se realizaron trabajos de adoquinado y cordón cuneta.

Taccetta destacó además que las inversiones privadas y públicas permiten movilizar la economía local. “Toda inversión es dinero que ingresa a la ciudad, dinero que circula por la economía local y genera trabajo que es importantísimo para nosotros”, expresó.

Respecto de la promoción de nuevas inversiones, anticipó que participará de la Feria Internacional de Turismo, donde buscará mostrar las herramientas disponibles en Esquel para quienes quieran desarrollar proyectos.

En ese marco, contó que mantuvo contactos con inversores de Brasil interesados en desarrollar un proyecto turístico en Esquel. “Hablé la semana pasada, tuvimos una cena con dos inversores de Brasil que están interesados en invertir acá, en construir una hostería en nuestra ciudad”, afirmó.

Finalmente, Taccetta destacó el trabajo realizado para atraer inversiones y puso como ejemplo el Complejo Islas Malvinas. “No sirve de nada tener ideas si uno no las concreta y creo que este gobierno lo que ha demostrado es mucha acción, muchas ideas, pero también mucho trabajo para convencer a aquellos que no conocen Esquel”, sostuvo.

Sobre el proyecto impulsado junto a Piumato, señaló: “Lo hemos convencido y ha invertido acá con una inversión más de 2.500 millones de pesos”.

Además, agradeció al Banco del Chubut por su participación en el financiamiento del emprendimiento. “La pata financiera siempre es necesaria cuando aquel que quiere invertir se decide”, afirmó, y destacó el rol de la entidad bancaria en la concreción del proyecto.

R.G