Chubut reforzó la seguridad de sus brigadistas con nuevos equipos y tecnología

El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó la incorporación de nuevo equipamiento destinado a fortalecer el trabajo de las brigadas forestales y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de cara a la próxima temporada de incendios.

“Estamos realmente contentos de que el Gobernador nos esté entregando este equipamiento”, expresó Nievas, quien detalló que parte de los elementos fueron aportados por la Fundación Banco Chubut.

“Es una donación de casi 150 millones de pesos en equipamiento por la Fundación del Banco Chubut, a la cual agradecemos por su constante apoyo en el combate de incendios forestales”, señaló.

A este aporte se sumaron adquisiciones realizadas con fondos propios del Gobierno provincial. “Y realmente nos sentimos muy contentos y fortalecidos con todo este equipamiento también y con fondos propios del Gobierno, comprando también equipo por más de 400 millones”, explicó.

Nievas remarcó que entre los elementos incorporados se encuentran mochilas, cascos, GPS, sistemas de comunicación, equipamiento técnico para distintas tareas, vehículos UTV, motosierras e indumentaria destinada a diferentes áreas de la Secretaría de Bosques.

“Mochilas, cascos, que era un pedido de los brigadistas de hace muchos años, hoy podemos cumplirlo y decir que estamos satisfechos”, afirmó.

El funcionario destacó además que el nuevo equipamiento permitirá mejorar las condiciones de seguridad del personal. “Apostando a la seguridad de nuestra gente también, porque todo este equipamiento va a mejorar la seguridad, el trabajo en sí”, detalló.

Además, Nievas destacó que por primera vez se avanzó con una entrega de indumentaria pensada para todo el organismo, incluyendo al personal de fiscalización, destacamentos y áreas administrativas.

“Esta vez se pensó para toda la Secretaría la entrega de un pantalón, camisa y campera que va a servir para que se sientan todos identificados con la institución”, concluyó.

R.G