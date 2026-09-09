Piumato habló de la pérdida salarial de los judiciales y confirmó un nuevo paro nacional

Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), se refirió al conflicto salarial que atraviesa el sector y confirmó la realización de un paro nacional. “Estamos luchando, el viernes hacemos un paro nacional”, señaló.

El dirigente sostuvo que los trabajadores judiciales acumularon una pérdida salarial desde el inicio de la actual gestión nacional. “Nosotros tenemos una pérdida salarial del 24,7% del salario desde que asume este gobierno”, afirmó.

Piumato explicó que durante el último año y medio lograron frenar el deterioro, aunque planteó como objetivo recuperar el poder adquisitivo que tenían al finalizar 2023. “Si bien el último año y medio frenamos esa caída salarial, el salario que cobrábamos en noviembre del 2023 era el salario que nos dignificaba”, expresó.

“Por eso la lucha es para recuperar ese nivel. No lo vamos a dar por perdido”, agregó.

Además del reclamo salarial, Piumato cuestionó el proceso de traspaso de competencias de la Justicia Nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según planteó, la medida podría generar consecuencias sobre el funcionamiento del sistema federal de justicia.

“Hay otras cuestiones, como lo que está pasando en Buenos Aires, que se quiere destruir a la justicia nacional en un plan que implica, todavía no hay conciencia en el país, la ruptura del federalismo”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que, según su mirada, tendría el avance sobre distintos fueros de la Justicia Nacional. “Esto es muy grave”, remarcó.

Piumato también hizo referencia a la denominada Ley Cafiero y sostuvo que el esquema vigente establece que la Justicia Nacional debe mantener determinadas competencias mientras Buenos Aires continúe siendo la capital del país.

“Estableció claramente que mientras la ciudad de Buenos Aires sea la capital de todos los argentinos, la competencia ordinaria de los porteños estará en manos de la justicia nacional”, explicó.

Finalmente, cuestionó el posible impacto del proceso sobre las provincias, tanto por los recursos como por causas que, según indicó, exceden el ámbito porteño.

R.G