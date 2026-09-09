Torres anunció un sistema de cámaras para detectar incendios de forma temprana en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó el avance de un programa provincial de prevención de incendios forestales y puso en valor la entrega de equipamiento a la Secretaría de Bosques de cara a la próxima temporada.

“En primer lugar, creo que es importante destacar con el tiempo de anticipación que se está ejecutando un programa de prevención que va a ser clave para toda la comarca”, señaló.

Durante la actividad, el mandatario explicó que la entrega incluye cuatriciclos, indumentaria y otros elementos necesarios para el trabajo de los brigadistas. Sin embargo, remarcó que el programa contempla además la incorporación de tecnología para detectar focos de incendio en forma temprana.

Según explicó, se trata de un desarrollo tecnológico que demandará una importante inversión provincial. “Es un trabajo científico muy importante que implica también la ejecución de mucho dinero por parte de la provincia, pero que va a estar muy bien invertido porque es la primera vez que vamos a contar con esta tecnología en toda la comarca”, sostuvo.

Torres planteó que el objetivo es que la experiencia pueda convertirse en un modelo de prevención y posteriormente replicarse en otras jurisdicciones. “Si Dios quiere, vamos a poder ser modelo en lo que hace a prevención de incendios y que se pueda replicar también en otras provincias”, afirmó.

El gobernador recordó además la situación atravesada durante el último verano y destacó el trabajo conjunto entre la Provincia, los municipios y la Secretaría de Bosques frente a los incendios.

“Nosotros atravesamos una situación muy difícil el último verano, donde con angustia y muchas veces con frustración, veíamos que había un incendio que era prácticamente imposible de parar”, expresó.

En ese contexto, valoró el trabajo coordinado realizado durante la emergencia. “Pero en estos momentos hay que reconocer el trabajo que se hizo mancomunadamente con todos los intendentes, con la Secretaría, Lalo, la provincia, todos sin mezquindades”, señaló.

Torres sostuvo que esa misma coordinación debe mantenerse durante la etapa de prevención y en la ejecución de los recursos destinados al equipamiento y la infraestructura.

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer las herramientas disponibles para los brigadistas y avanzar con el sistema tecnológico anunciado.

“Además de dotar a nuestros brigadistas de la infraestructura, de los materiales, de la indumentaria que necesitan, podemos establecer e instalar un programa tecnológico para tener cámaras de detección temprana en toda la comarca de la provincia de Chubut”, concluyó.

R.G