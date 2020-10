Brote de Covid en el HZE: "El sistema de salud está muy endeble"

El epidemiólogo Emiliano Biondo habló hoy sobre el brote intrahospitalario de Covid que atraviesa el Hospital Zonal de Esquel y que ya provocó dos víctimas fatales. Consultado por el origen, el especialista indicó que, según la investigación epidemiológica, "el eslabón 1 sería a través de un paciente, el contagio sería inicialmente entre pacientes. Su lugar de contagio fue en Esquel".

"Ese primer caso que ingresó al hospital es autóctono y por eso estamos en alerta porque aparecieron otros dos casos esta semana también", explicó Biondo.

De todas maneras, aclaró que es prematuro hablar de circulación comunitaria, ni siquiera en conglomerados: "Nosotros eso lo declaramos con 3 o 4 conglomerados. Ahora tenemos 2 y en un nivel máximo de alerta se puede declarar con 3". "Hay que estudiar cada conglomerado porque no es lo mismo uno pequeño que se puede contener, hay que evaluar la cantidad de contactos estrechos que pueden generar", detalló.

"Tenemos contactos estrechos con síntomas que se estarán estudiando durante el fin de semana".

¿Fallaron las medidas de prevención personal en el nosocomio? Sobre esto, Biondo consideró: "Eran pacientes que no tenían sospecha de Covid y parte del personal ha usado un equipo de protección de menor nivel". Afirmó que los trabajadores de salud aislados "son contactos de bajo riesgo, no es el mismo que un conviviente de una familia". "Como el personal de salud es tan sensible a dispersar la enfermedad o a estar en contacto con personas de riesgo se toman como contactos estrechos también", amplió.

"Hay que estar muy alerta con esto porque obviamente así como le pasa a la comunidad que cree que el virus no existe, los trabajadores son parte de la sociedad y el pensamiento es que no hay virus hasta que aparecen los primeros casos", indicó el profesional. Agregó que "el sistema de salud está muy endeble, tiene que reaccionar a tiempo para aumentar este nivel de alerta y estar protegidos con todas las medidas como si hubiera circulación".

"Estamos muy endebles".

Por último, reveló que son unas 30 personas del sector que están aisladas, que finalizarán el confinamiento en aproximadamente una semana o 10 días.