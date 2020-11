Una familia del barrio Ceferino busca respuestas a la situación que les tocó vivir con un fiscal, en el marco del fallecimiento de un hombre el pasado sábado por la madrugada.

Según expresan, este fiscal dejó de lado el cuerpo del hombre fallecido y se "encargó" de otros que habían perdido la vida más tarde: "queremos respuestas, hay una familia sufriendo", indicó la hermana del difunto.

"Queremos que el fiscal nos de una explicación de por qué dejó de lado el cuerpo de mi hermano y se encargó primero de los otros cuerpos que ya han sido sepultados"

El reclamo tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde el fallecimiento del familiar, al día de hoy, en el que recién le harán la autopsia al cuerpo, para determinar luego cuándo sepultarlo.

"Fuimos a la Cochería; me dijeron que le iban a hacer la autopsia. Luego me llamaron para decirme que el martes lo sacaban, después me dijeron que sacarían el cuerpo el miércoles. Hoy fui con el médico forense, fui al hospital, porque aun no teníamos los resultados del hisopado. Me da bronca, recién hoy me dijeron que iban a hacer la autopsia", enfatizó la mujer del fallecido. Aun no está definido el horario de entierro.