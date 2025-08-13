"Volver al Origen": el show de Fran Camino en Esquel

El bailarín y artista internacional Francisco "Fran" Camino regresa a Esquel para presentar su show "Volver al Origen". El espectáculo se llevará a cabo este jueves 14 y el lunes 15 de agosto en el auditorio municipal.

Camino describió "Volver al Origen" como una propuesta diferente a sus trabajos anteriores, con una búsqueda más poética sobre el concepto de hogar. "Habla un poco de las raíces del origen, de qué sentimos nosotros como hogar, dónde lo sentimos, si es una sensación, si es su lugar y, en definitiva, donde estemos nosotros es nuestro hogar", explicó el artista.

El show, que durará una hora, contará con baile, poesía y proyecciones audiovisuales. A diferencia de sus espectáculos pasados, en esta ocasión Camino estará solo en el escenario. "Es una charla e ida y vuelta con el público conmigo para preguntarnos entre todos qué sentimos como lugar a través de la música, a través de la danza, a través de la literatura, a través del movimiento", sostuvo. El artista remarcó que el teatro nutre tanto al artista como al público.

Actualmente, Francisco se encuentra en un nuevo proceso de vida y artístico, ya que está viviendo en Madrid, España, desde hace ocho meses. Allí está estudiando una diplomatura en cine, tomando clases de danza y conociendo el mundo laboral del teatro y la publicidad en un país y cultura distintos a la Argentina. "Es un nuevo comienzo para mí estar en otro país", afirmó, destacando que el viaje a Esquel fue para visitar a su familia y amigos antes de regresar a Madrid para seguir con sus proyectos.

Las entradas para las dos funciones están a la venta en la cafetería GENE, y también se pueden adquirir contactando al número de teléfono 2945638998.

F.P