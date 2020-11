El presidente Alberto Fernández anuncia la culminación del aislamiento social preventivo y obligatiorio (ASPO) y el comienzo de una nueva etapa que se impondrá en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo el concepto de distanciamiento (DISPO).

“En el AMBA nosotros poco a poco fuimos generando y determinando aperturas. Eso nos lleva a pensar que es hora de que el AMBA, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en ASPO, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Ese distanciamiento sanitario que nosotros estamos proponiendo, lejos está de que el problema se haya resuelto”, indicó Fernández.

Acompañado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, expresó: “Hace 14 días, después de hablar con distintos gobernadores del país, tomamos una serie de medidas. Empezamos a lograr amesetar la curva de contagios y que empiece a ceder, paulatinamente, en muchos lugares. Nos da una relativa tranquilidad, porque pareciera ser que la situación de seguir cumpliendo las pautas sanitarias, seguramente pueda ayudarnos a conseguir los objetivos que estamos buscando”.

Y continuó: “Esto que pasó en gran parte del interior del país es algo que se viene produciendo en el AMBA desde hace varias semanas. Alrededor de ocho semanas hace que el AMBA viene cediendo en cantidad de casos. Hoy, la cantidad de casos, es menos de la mitad de lo que eran hace ocho semanas. Eso nos hace pensar que tenemos que reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante”.

Las medidas que vamos a anunciar van a regir hasta el 29 de noviembre. En aquellas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando mantenemos las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto. Y buscamos la restricción en todo lo posible. Por eso, en departamentos de 10 provincias continúa el aislamiento social obligatorio. Y allí lo que vamos a hacer es lo que hicimos aquí (en el AMBA). Han visto lo que han pasado en Europa en estos días. Todo indica que hay una segunda ola que se ha puesto en marcha con un virus que parece reflejar una mutación. Esa mutación le permite contagiar a más velocidad. Y nos obliga a tener todos los cuidados de los que estoy hablando. Por lo tanto, en varios departamentos de 10 provincias vamos a mantener el aislamiento social”, dijo el jefe de Estado.

Fernández detalló de qué se trata esta nueva disposición en la Ciudad y en los municipios del Gran Buenos Aires: "Quiero confesarles que no dista mucho de lo que es hoy. En todo este tiempo fuimos abriendo actividades. Y por lo tanto, lo que eso generó fue un contacto mayor entre quienes habitan el AMBA. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización. La autorización que hoy se requiere en el AMBA. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquier pueda utilizar el sistema público de pasajeros de transporte? La respuesta es no. El transporte seguirá exclusivamente al servicio de los que están servicio de los que están autorizados porque realizan actividades esenciales”.

“Toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida. Estoy hablando de teatros, cines, recitales en lugares cerrados. En bares o restaurantes solo podrán funcionar en condiciones en las que las autoridades locales dispongan. El riesgo todavía existe y no podemos dejar de lado eso”, reveló.

“Todo el esfuerzo que pusimos para el sistema público de respuestas, gracias a Dios ha funcionado. Para nosotros es una tranquilidad. ¿El problema se superó? La respuesta es no. Le pido a mis hermanos porteños, a mis hermanos de la provincia de Buenos Aires, no dejen de perder de vista que el problema aún continúa. Guardar el distanciamiento, usar el barbijo, lavar nuestras manos, eso garantiza mucho que el contagio no ocurra. Tenemos que seguir este tiempo con estos cuidados", sostuvo el Presidente.

“Hay 10 provincias que siguen reclamando el ASPO. Tiene que ver, básicamente, porque hasta el día de hoy no se conoce otro remedio que nos el aislamiento. No olvidar que el problema sigue en pie. A las personas mayores de 60 años siguen con licencia en sus trabajos. Pero les pido por favor que los adultos mayores son los que más riesgos corren", indicó.