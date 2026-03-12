15°
19°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 12 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 pais
12 de Marzo de 2026
pais |
Por Redacción Red43

“Tu dinero está maldito”, la frase de las gitanas que terminó con la vida de una joven peluquera

Se conocieron más detalles del trágico hecho. Le dijeron que “tenían que hacer un ritual para sanarlo”. Eran 14 millones de pesos, todo lo que había juntado la chica que después decidió suicidarse. Su historia de vida. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Merlín Díaz Silva tenía 30 años, trabajaba como peluquera y había construido su propio centro de estética en Lomas de Zamora. El 20 de enero, su historia tuvo un desenlace trágico: se quitó la vida después de haber perdido todos sus ahorros tras una estafa.

 

Según reconstruyó su familia, la mujer fue engañada por tres mujeres que le aseguraron que su “dinero estaba maldito” y que debían realizar un supuesto ritual para liberarlo. Esa fue la frase que más usaron las estafadoras y que terminaron convenciendo a la joven.

 

Las estafadoras convencieron a Merlín de entregarles todos sus ahorros, una suma cercana a los 14 millones de pesos. Le prometieron que el dinero sería utilizado en un procedimiento espiritual para quitar la supuesta maldición. Pero el dinero nunca volvió. Cuando comprendió que había sido víctima de una estafa, la situación económica y emocional se volvió crítica.

 

Merlín llevaba adelante un centro de estética y peluquería en Lomas de Zamora. Además, hacía apenas un año se había mudado junto a su pareja, con quien proyectaba consolidar su emprendimiento. Su negocio representaba el fruto de años de trabajo y ahorro.Tras la muerte de la joven, su familia quedó enfrentando las consecuencias económicas del fraude.

 

Actualmente están vendiendo los muebles y equipos del local para poder pagar el alquiler del establecimiento y cerrar definitivamente el negocio. El caso volvió a poner en alerta sobre las estafas vinculadas a supuestos rituales espirituales o promesas de eliminar maldiciones. Este tipo de engaños suele aprovechar situaciones de vulnerabilidad emocional para convencer a las víctimas de entregar dinero u objetos de valor

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD: Diego Armando Leal
2
 Escándalo por video en redes: Miquelarena pidió que lo investiguen en la Fiscalía
3
 Conflicto en Bosques: trabajadores iniciaron una retención de servicios por tiempo indeterminado
4
 Aerolíneas Argentinas sube los precios de los pasajes
5
 Campaña Antigripal 2026: conocé quiénes deben vacunarse y dónde asistir
1
 Nuevo puente peatonal conecta la Huella Andina
2
 Charla abierta en Trevelin para aprender a prevenir estafas y hackeos
3
 Auténtico: nueva pizzería multi espacios con shows y sabores gourmet en Trevelin
4
 Trevelin será sede del primer Torneo Provincial FENACH del año
5
 Distribución de forraje a productores ganaderos en la región de la Cordillera
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -