“Tu dinero está maldito”, la frase de las gitanas que terminó con la vida de una joven peluquera

Merlín Díaz Silva tenía 30 años, trabajaba como peluquera y había construido su propio centro de estética en Lomas de Zamora. El 20 de enero, su historia tuvo un desenlace trágico: se quitó la vida después de haber perdido todos sus ahorros tras una estafa.

Según reconstruyó su familia, la mujer fue engañada por tres mujeres que le aseguraron que su “dinero estaba maldito” y que debían realizar un supuesto ritual para liberarlo. Esa fue la frase que más usaron las estafadoras y que terminaron convenciendo a la joven.

Las estafadoras convencieron a Merlín de entregarles todos sus ahorros, una suma cercana a los 14 millones de pesos. Le prometieron que el dinero sería utilizado en un procedimiento espiritual para quitar la supuesta maldición. Pero el dinero nunca volvió. Cuando comprendió que había sido víctima de una estafa, la situación económica y emocional se volvió crítica.

Merlín llevaba adelante un centro de estética y peluquería en Lomas de Zamora. Además, hacía apenas un año se había mudado junto a su pareja, con quien proyectaba consolidar su emprendimiento. Su negocio representaba el fruto de años de trabajo y ahorro.Tras la muerte de la joven, su familia quedó enfrentando las consecuencias económicas del fraude.

Actualmente están vendiendo los muebles y equipos del local para poder pagar el alquiler del establecimiento y cerrar definitivamente el negocio. El caso volvió a poner en alerta sobre las estafas vinculadas a supuestos rituales espirituales o promesas de eliminar maldiciones. Este tipo de engaños suele aprovechar situaciones de vulnerabilidad emocional para convencer a las víctimas de entregar dinero u objetos de valor