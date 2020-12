El diputado justicialista Carlos Eliceche. presidente de la comisión de Recursos Naturales en la que el proyecto de zonificación minera en la Meseta está siendo discutido, dialogó con FM Cadena Tiempo. La propuesta no tuvo el dictamen favorable por el momento y eso llevó a que no sea tratada en las últimas sesiones legislativas de 2020.

Sin embargo, esta iniciativa impulsada por el gobierno ha estado en agenda durante los últimos días debido a cuestiones que no tienen estrictamente que ver con el tratamiento. Primero, el audio de la diputada Leila Lloyd Jones afirmando que había legisladores que cobraron coimas para acompañar el proyecto y posteriormente el video de Sebastián López. "Me provocó mucha tristeza porque son cosas que degradan a todo el sector político", sostuvo Eliceche.

"A partir de la irresponsabilidad de ciertos actores toma estado público y lo único que hace es empeorar la situación. Esto perjudica a los diputados y a toda la clase política, es muy triste. La realidad es que nada de eso ha sucedido porque me consta, pero el daño ya está hecho", consideró. En el mismo sentido, indicó que "en la justicia no han aportado ningún tipo de pruebas pero la mancha ya está, tomó estado público, se magnifica a nivel nacional y hay declaraciones de diputados que si bien no son recientes también suman a la confusión".

En cuanto al debate del proyecto para el Desarrollo Productivo de la Meseta, explicó: "Está en análisis de la comisión que presido, se han hecho reuniones ampliadas con los diputados, con funcionarios de la provincia y se va a seguir trabajando. El espíritu es darle participación a todos los sectores". "Hay mucha gente que quiere participar y debatir y desde nuestra comisión le vamos a dar la posibilidad", remarcó el diputado.

"Vamos a debatir con todos los sectores políticos que quieran participar, con la representación que establezca cada partido político, vamos a debatir con las universidad, ambientalistas, pueblos originarios, intendentes de la provincia", continuó. "Pretendemos avanzar en el tema para que todos puedan participar y los que tengan alguna idea superadora la puedan plasmar en esta ley que hoy está en la Legislatura. Después quedará en la decisión de los 27 diputados si se la acompaña o no", resaltó Eliceche.