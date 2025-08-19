Allanamientos en Neuquén por una ciberestafa que afecta a víctimas de Chubut

El Equipo de Cibercrimen de la Fiscalía de Esquel, en un trabajo coordinado con la División de Investigaciones de la Policía de Chubut, está llevando a cabo una investigación por un presunto caso de ciber estafa. La actividad se extendió hasta la provincia de Neuquén, donde se realizaron allanamientos para recuperar elementos que habrían sido adquiridos con el dinero de las víctimas.

Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en varias localidades neuquinas, como San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Como resultado de estos procedimientos, las autoridades lograron recuperar una importante cantidad de materiales de construcción, entre ellos chapas, lana de vidrio y otros elementos.

En una de las estafas, una persona fue engañada en la compra de estos materiales. Gracias a la rápida intervención de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad, se pudo recuperar la mercadería y entregarla al denunciante.

El fiscal Martin Robertson y el funcionario de Fiscalía Mauro Beloqui, enfatizaron la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas policiales y las fiscalías de diferentes provincias para combatir de manera efectiva los delitos informáticos, que cada vez son más complejos. En esta investigación fue clave el desempeño de la DPI a cargo del comisario Emanuel Morales y el sub comisario Lucas Vargas, con la colaboración de la Policía Federal a cargo de Fernando Svagelj y Leandro Miranda.

Este tipo de estafas, que se realizan a través de internet y redes sociales, representan un desafío para las autoridades, que trabajan para desarticular estas redes y proteger a los ciudadanos.



T.B