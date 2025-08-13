11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Convocan a familias y personas interesadas en adoptar a hermanos de 4 y 12 años

Convocan a personas y familias de Chubut para adoptar a dos hermanos de 4 y 12 años. La inscripción está abierta hasta el 31 de agosto.
El Juzgado de Familia N° 1 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Jorgelina Elizabeth Castillo, lanzó una convocatoria pública para guardadores con fines adoptivos en la provincia del Chubut. La iniciativa se enmarca en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, y está destinada a personas individuales o familias sin configuración definida que deseen brindar un hogar a dos hermanos de 4 y 12 años.

 

Según indicaron desde el juzgado, quienes decidan asumir este compromiso deberán ofrecer un entorno familiar basado en el afecto y la protección, desarrollar herramientas para acompañar y potenciar los recursos singulares de los niños, y aceptar y respetar su historia de origen.

 

 

Las familias o personas interesadas en participar de esta convocatoria pública provincial deberán enviar, entre el 11 y el 31 de agosto de 2025, una nota simple que incluya copia del DNI, domicilio, teléfono de contacto y una manifestación de su predisposición para asumir los cuidados del grupo de hermanos. La documentación debe ser enviada a las casillas de correo electrónico adopcionchubut@gmail.com y/o adopcionestrelew@hotmail.com.

 

 

O.P

 

