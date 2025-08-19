10°
Esquel, Argentina
Martes 19 de Agosto de 2025
19 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Familiares de Diego Melin lo recuerdan con una estrella amarilla

Familiares y allegados pintaron el símbolo de concientización vial en el lugar donde el joven fue embestido y perdió la vida tiempo atrás.
Familiares y allegados de Diego Melin pintaron una estrella amarilla frente al Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional en la tarde de este martes, en el lugar donde el joven fue embestido por un vehículo y perdió la vida tiempo atrás.

 

La actividad que se llevo a cabo alrededor de las 16:00 horas, convoco a familiares y amigos para acompañar el emotivo acto.

 

La estrella amarilla es un símbolo de concientización vial que busca recordar a las víctimas fatales de siniestros de tránsito. 

 

 T.B

 

