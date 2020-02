El gerente de La Trochita se defendió de la denuncia en su contra

En un documento, lo acusaron de amenazar a trabajadores con dejarlos sin trabajo si no ponían en marcha el Viejo Expreso Patagónico en la Fiesta Nacional del Tren a Vapor.

Miguel Sepúlveda, el gerente regional de La Trochita, se refirió a la denuncia realizada por la Unión Ferroviaria este miércoles, en la cual los secretarios de esta organización expresaban que él, personalmente, había amenazado a operarios con "cortarles el contrato de trabajo".

En la denuncia, agregaron que los trabajadores fueron "engañados" para ir a una "supuesta reunión" y "fueron presionados, e incluso hubo insultos, agravios y empujones por parte del intendente de El Maitén". A esto, agregaron que "Frente al hecho de que no existía personal para poner en marcha La Trochita, las autoridades de la misma resolvieron hacerlo igual, en franca violación a toda la normativa de seguridad".

Sin embargo, explicó: "No es así lo que dice esa denuncia. Yo no amenazo a nadie, no es mi forma de trabajar ni aprieto a nadie, tengo muy buena relación con los chicos, estoy haciendo mucho esfuerzo para mantener su contrato".

"No sé de dónde aparece el tema ese delicado que es la amenaza".

A primera hora, se reunió con los trabajadores y ellos expresaron que en ningún momento dijeron haber sido maltratados por el gerente. Estuvo presente en El Maitén y participó de la salida. "Estos son entredichos, malentendidos, es el comentario del gallinero, como se dice", declaró.

Las palabras del gerente:

La denuncia: