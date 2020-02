El Frigorífico cerrará definitivamente: "El municipio no quiso dar una mano"

Tomás Ríos, empleado de la empresa, explicó la crítica situación que atraviesan y aseguró que no hubo colaboración municipal para volver a ponerlo en marcha.

Hace tiempo el Frigorífico de Esquel atraviesa una alarmante situación. Ahora todo parece indicar que se dirige indefectiblemente al cierre definitivo.

Tomás Ríos, uno de los 3 empleados de planta del establecimiento y delegado gremial, contó en diálogo con Red43 que estuvieron a punto de ser despedidos en diciembre pero los 'salvó' la doble indemnización. Cuando ese beneficio se termine en junio, todos serán despedidos. "Llevamos aproximadamente un año sin producir para la localidad de Esquel", aseguró Ríos.

"Al dueño no le sirve tener al Frigorífico 4 meses trabajando en el invierno y los otros 8 meses parado", explicó. Además, el trabajador sostuvo que desde la Municipalidad no ayudaron para evitar que se llegue a esta situación: "El dueño del Frigorífico pretendía que el municipio salga como garante de cualquier empresario que quisiera hacerse cargo. Herman Torres estaba interesado en agarrarlo, pero no quisieron dar esa mano para ponernos en marcha de vuelta".

Ríos comentó que la faena clandestina es uno de los motivos que condujo a la crisis actual. "Durante muchos años reclamamos al municipio para que hagan los controles de la faena clandestina", subrayó y agregó que actualmente "es mayor la demanda de la faena clandestina, que creció enormemente en estos últimos años, que de la carne faenada adentro del Frigorífico".

"Los carniceros de Esquel se están viendo perjudicados también por este motivo, hay carnicerías que están cerrando".

"Hoy se está discutiendo en Esquel la escasez de trabajo y este Frigorífico genera empleo genuino durante la época de invierno. Si está funcionando tenemos alrededor de 60 compañeros trabajando con la zafra de libre y es gente que gasta su plata en la ciudad, mueve la cadena comercial", puntualizó. Cabe señalar además que de diferentes partes de Chubut llegaban liebres al Frigorífico esquelense, por lo cual "movía parte de la provincia".

"La decisión de no hacer la temporada de liebre está tomada por lo que en estos meses de invierno habrá más escasez de trabajo", analizó Ríos. Consideró que habrá mayor demanda de subsidios y "va ser más problema para el intendente por no preocuparse por esta empresa".

La crítica situación contada por Tomás Ríos: