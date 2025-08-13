11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
¡Nevó en La Hoya!

El centro de esquí La Hoya amaneció este miércoles cubierto de nieve, ofreciendo un paisaje invernal, similar al de los cerros Catedral y Chapelco. 
La Hoya amaneció este miércoles con nieve. Similar a otros centros como Catedral y Chapelco. La única sutil diferencia es que en el centro de montaña esquelense no hay esquiadores.
En nuestro Centro de Esquí las pistas permanecen vacías luego del cierre de temporada -que nunca comenzó- el pasado domingo 10 de agosto. Otros lugares de deportes invernales como los mencionados se mantienen abiertos.  La temporada transcurre con escasa nieve, pero se sumaron cañones que la fabrican, lo cual les permite ofrecer sus servicios y acompañar al consumo de las ciudades donde se ubican.

 


Para La Hoya ¡Será para la próxima!, Ya -al menos- hay pases vendidos; de aquellos que apostaron por el lugar y anticipadamente compraron para este invierno y la empresa no les devolvió la inversión; garantizando, de esta forma, los primeros clientes de la venidera temporada.

 

 

