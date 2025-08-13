11°
Esquel, Argentina
Miércoles 13 de Agosto de 2025
13 de Agosto de 2025
Incendio causó la perdida total de una cabaña en Trevelin

Sin daños a personas, una chimenea encendida fue la causante de la tragedia en la mañana de hoy.
En la mañana de hoy en Trevelin ocurrió un incendio que consumió completamente una cabaña.

 

Según informaron, fue la chimenea encendida toda la noche la que provocó la expansión del fuego.

 


Personal policial de la Comisaría de Trevelin intervino en el incendio ocurrido en el kilómetro 70 de la Ruta Nacional 259, tras el llamado de una vecina que se acercó a la sub comisaría de Los Cipreses pidiendo ayuda urgente.

 


El incendio afectó por completo una cabaña, y según relataron los damnificados, el fuego comenzó en la chimenea —que había quedado encendida toda la noche y no tenía aislante— lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente por el techo y el resto de la vivienda.

 


Por fortuna, no hubo personas lesionadas. En el lugar trabajaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Trevelin, informaron desde la comisaria.

 

