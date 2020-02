El Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Dr. Mario Vivas, respondió las consultas que un grupo de periodistas efectuaron hoy por la mañana, sobre los alcances del plan de trabajo que se implementará en los organismos judiciales de la provincia para morigerar el impacto de las medidas de fuerza que llevan adelante los empleados del sector.

Vivas aclaró enfáticamente que “de ninguna manera estamos cercenando el derecho de huelga. Hemos acompañado el reclamo de los trabajadores, pero nos encontramos en una situación límite porque la duración y extensión de la protesta está provocando un impacto muy grande en la sociedad ”. Agregó que “el derecho de huelga no es absoluto y debe ser armonizado con otros derechos y garantías y como cabeza del Poder Judicial, debemos garantizarle a la gente el servicio de justicia”.

En esa dirección, el titular de la Corte Provincial aseveró que “nosotros no estamos diciendo que los empleados no hagan huelga, lo que decimos es que mientras dure la huelga, planifiquemos el trabajo de acuerdo a las necesidades y demandas de cada organismo”.

Vivas indicó que “no estamos pidiendo que en un juzgado integrado por 10 personas vengan a trabajar todos, queremos que vengan por lo menos 4, y creemos que ese porcentaje nos permitirá ofrecer un servicio razonable”.

El magistrado desmintió que el Superior Tribunal haya roto intempestivamente la negociación con el gremio al señalar que “la opinión pública está al tanto de las reuniones que venimos realizando desde hace más de 15 días. Mantenemos contactos permanentes, casi diarios con el sindicato y procuramos durante este tiempo coincidir en un plan de acción conjunta, pero ante las evasivas del gremio, tuvimos que avanzar con la acordada porque la gente necesita respuestas urgentes”.

Tras manifestar que “la relación no está rota y las puertas de Superior Tribunal siguen abiertas para el SITRAJUCH”, Vivas aclaró que “la acordada siempre está sujeta al diálogo y a modificaciones”.

El Presidente del Superior Tribunal se diferenció de los conceptos vertidos por los sindicalistas José Luis Ronconi y Gabriela Huenchual, quienes manifestaron que la Justicia no es un servicio esencial. “No creo que la sociedad piense lo mismo, no creo que alguien necesitado de Justicia avale esas declaraciones” indicó el ministro. Y añadió: “No creo que una mujer que es víctima de violencia de género quiera escuchar que alguien le diga que ocuparse de su caso no es prioritario, o alguien que reclama por alimentos o por un problema de salud. Cada vez que la gente sale a la calle a pedir Justicia, está diciendo que ese servicio es esencial en su vida”.

Al ser consultado con respecto a eventuales sanciones que podrían aplicarse a los trabajadores que no acaten el plan ideado por el Superior Tribunal, Vivas respondió que “prefiero no hablar de estas cuestiones, porque espero que los trabajadores entiendan el verdadero sentido de estas medidas y que, actuando con sentido común, den cumplimiento a las pautas de trabajo, para que entre todos, podamos responder a la demanda de la sociedad”