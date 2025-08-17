Día de la Niñez: Torres celebró con estudiantes de la Meseta

En el marco del Día de la Niñez, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, visitó la Escuela N° 128 de Blancuntre y mantuvo un encuentro con más de 40 alumnos, del cual también participaron estudiantes de la Escuela N° 30 de Gastre, en el marco del cual entregó también 20 notebooks, tres kits de robótica y equipamiento informático de última tecnología a los alumnos de ambas instituciones.

Acompañaron al mandatario, el vicegobernador Gustavo Menna; la diputada nacional Ana Clara Romero; la ministra de Desarrollo Humano y Familia, Florencia Papaiani; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; y el director de la Escuela N° 128, Oscar Contreras.

Durante el emotivo encuentro, los niños recibieron también regalos de parte del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, y de la Fundación Banco del Chubut.

Ademas, el Gobernador participó de diversas actividades recreativas con los estudiantes e incluso de un "picadito" en la cancha del establecimiento educativo, dialogó con los presentes y ratificó el compromiso de la gestión "para que los jóvenes cuenten con las mismas oportunidades en todo el territorio provincial".

"Protagonistas del futuro"

Al respecto, Torres expresó que "nos llena de alegría celebrar este día junto a los verdaderos protagonistas del futuro, que son nuestros chicos" y señaló que "una de las premisas que asumimos el primer día de gobierno, fue la de trabajar para que la salud y la educación sean el nuevo estandarte de una provincia en la que cada niño cuente con las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse, independientemente del pueblo en el que nazca".

"Con tecnología, conectividad, mucho esfuerzo y un compromiso inquebrantable, hoy podemos garantizar que acompañamos a cada joven de nuestra provincia para que la educación de calidad, la salud integral y la formación ciudadana les permitan seguir construyendo futuro, sin importar en qué ciudad vivan", aseguró el titular del Ejecutivo, agregando que "hoy, nuestra provincia está más unida que nunca a través de sus pueblos, y nos enorgullece ver que en cada sonrisa de un niño, se refleja la verdadera identidad chubutense".

"Vamos a seguir trabajando para que los chicos del presente y del futuro puedan desarrollarse en un entorno de equidad, progreso y desarrollo, con verdadera igualdad de oportunidades, para que nadie vuelva a robarles sus sueños y, fundamentalmente, para construir generaciones fuertes, capacitadas y comprometidas con la provincia", concluyó Torres.

