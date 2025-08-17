13°
Esquel, Argentina
Domingo 17 de Agosto de 2025
Trevelin rinde homenaje al Padre de la Patria

Con un acto a realizarse este domingo 17 de agosto, a las 15:00 hs, la localidad de Trevelin conmemorará el 175° Aniversario del paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 
Este domingo 17 de agosto, al conmemorarse el 175° Aniversario del paso a la Inmortalidad del General San Martin, se realizará un acto homenaje organizado por la Coordinación de Comunicación y Protocolo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes.

 

La ceremonia que será presidida por el intendente Héctor Ingram, y se desarrollará desde las 15:00 horas en la plazoleta ubicada en Avenida San Martín 339, donde está emplazado el monumento que recuerda al Padre de la Patria.

 

 

R.G.

 

 

