13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 17 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
17 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Argentina conmemora hoy el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

En este día, Argentina honra la memoria del Libertador, cuyo liderazgo y compromiso con la independencia marcaron un antes y un después en la historia nacional y regional.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 17 de agosto, como cada año, la Argentina conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, uno de los próceres más importantes de la historia nacional y artífice de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

 

San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y su figura ha trascendido las fronteras para convertirse en un símbolo de lucha, libertad y unidad latinoamericana. Fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y líder de la gesta libertadora que cruzó los Andes para liberar a los pueblos del dominio español.

 

El legado de San Martín sigue vigente como referente moral y político, recordado no solo por sus hazañas militares, sino también por su conducta ética, su respeto por los pueblos y su firme defensa de la soberanía.

 

El 17 de agosto no es solo una fecha en el calendario: es un llamado a mantener viva la memoria de quien soñó con una América libre y unida.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Abrazado al milagro de vivir: la historia de Neithan Millahuala
2
 Roberto Nahuelchu QEPD
3
 Irma Graciela Lara QEPD
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Comienza un domingo nublado pero cálido
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Se conocieron los candidatos de La Libertad Avanza en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -