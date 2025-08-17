Argentina conmemora hoy el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

Este 17 de agosto, como cada año, la Argentina conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, uno de los próceres más importantes de la historia nacional y artífice de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, y su figura ha trascendido las fronteras para convertirse en un símbolo de lucha, libertad y unidad latinoamericana. Fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y líder de la gesta libertadora que cruzó los Andes para liberar a los pueblos del dominio español.

El legado de San Martín sigue vigente como referente moral y político, recordado no solo por sus hazañas militares, sino también por su conducta ética, su respeto por los pueblos y su firme defensa de la soberanía.

El 17 de agosto no es solo una fecha en el calendario: es un llamado a mantener viva la memoria de quien soñó con una América libre y unida.

R.G.