Ongarato sobre el paro docente: "Es un problema entre adultos que afecta a niños"

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, se refirió al paro docente en el inicio del ciclo lectivo 2020 y puso como prioridad el derecho de los niños a recibir educación. Comentó que el conflicto es entre los adultos y no se debe perjudicar a los estudiantes.

"Veo con preocupación y tristeza esta situación, lo dije desde el año pasado y lo reitero ahora. Es un problema entre adultos que implica y afecta a niños, a chicos que ni siquiera entienden cuál es la naturaleza del problema por el cual no concurren a sus escuelas".

"Los chicos no están en edad de entender esto y no lo van a entender con la perspectiva que los adultos sí podemos darle. Aquí se afectan derechos de adultos por el no cobro de los salarios, lo cual es legítimo, pero también afectan el derecho de los chicos de recibir educación".