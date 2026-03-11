Reconocimiento al mérito: seis chubutenses fueron distinguidas en la Legislatura

La Legislatura del Chubut llevó adelante este miércoles un reconocimiento a seis mujeres destacadas en distintos ámbitos, en el contexto del Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el domingo último.

Recibieron los reconocimientos la científica Tamara Rubilar (Puerto Madryn), creadora de la primera empresa con base tecnológica de Chubut; Mirta Antón, impulsora de la Feria Solidaria Trelew; la boxeadora campeona mundial Soledad Matthysse (Trelew); la médica Graciela Hernández, fundadora desde Comodoro de un centro de diagnóstico de referencia en la Patagonia; la docente e investigadora María Elena Arce (Comodoro); y la emprendedora y productora rural Paula Gonzalo (Gobernador Costa).



El acto se concretó en el Auditorio, y fue encabezado por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada María Andrea Aguilera, una de las organizadoras del homenaje junto a la legisladora Sonia Cavagnini, también presente.

Participaron también la secretaria Habilidad de la Legislatura, Florencia Rossi, y la secretaria Legislativa, Ligia Morell; además de funcionarias provinciales y municipales, e integrantes de los equipos de trabajo de las homenajeadas.

Desde el escenario principal, Rubilar, Antón, Matthysse, Hernández, Arce y Gonzalo hicieron síntesis de sus recorridos profesionales y personales, y agradecieron a la Legislatura por los reconocimientos.



Fecha de significado profundo



En tanto, el vicegobernador Menna valoró “todo el potencial y toda la fuerza” de las homenajeadas “en cada una de sus actividades”, lo cual fue resumido en un video que se exhibió ante el auditorio.



En el contexto del Día Internacional de la Mujer que se recordó el domingo, Menna indicó: “No soy partidario de saludar diciendo ‘feliz día’, ya que la fecha me parece que entraña algo mucho más profundo. No solo hay una historia detrás, sino que hay un presente. Porque hoy, en este mismo momento, en muchos lugares del mundo, donde hasta se discute jurídicamente si la mujer tiene derechos, hay situaciones de violencia institucionalizada”.



Dijo que, si bien hubo avances, “todavía hay un camino por recorrer”, y valoró al Día de la Mujer como “una jornada de reflexión” para llamar la atención sobre distintas situaciones.



En este contexto resaltó el hecho de reconocer a mujeres en actividades relacionadas con la ciencia, el campo, la academia, el trabajo empresario, el deporte, y el trabajo solidario y social.



“Me parece que es muy justo. Sentimos mucha admiración y respeto por cada una de ustedes”, les dijo a las homenajeadas.



“Plantear minusvalías en función del género es algo que hay que desterrar. Y es un camino que hay que reafirmar a diario”, dijo.



Y mencionó: “En esta Legislatura nosotros trabajamos en este camino de la igualdad que hay que ir haciendo todos los días”.



Puso como ejemplo que “nuestro equipo de trabajo en Presidencia está integrado mayoritariamente por mujeres”, entre las cuales mencionó a Florencia Rossi y Ligia Morell. “Es la primera vez que en la historia de la Legislatura que las dos Secretarías, la Habilitada y la Legislativa, son ocupadas por mujeres”, destacó.



El reconocimiento, insistió, fue “pensado y organizado por mujeres diputadas en el ejercicio de su función”. Y dirigiéndose a las homenajeadas finalizó: “Me sumo de esta manera y transmito nuestro reconocimiento, respeto y orgullo por todo el trabajo que hacen”.



Valores



En tanto, la diputada María Andrea Aguilera expresó: “Es un placer que puedan visitarnos haciendo pausa sus agendas, porque sabemos que son personas que viven en distintos lugares de la provincia y que además tienen actividades muy intensas”.



“Las trayectorias que reconocemos hoy son trayectorias concretas. El objetivo es dar una señal clara de cuáles son los valores que queremos reconocer. No es un gesto protocolar afirmar que Chubut necesita mérito, trabajo, innovación, creatividad de todos y cada uno desde su lugar”.



“Estas seis historias diferentes de mujeres de Chubut tienen un hilo en común: todas demuestran que cuando una mujer idea, cuando investiga, cuando cura, cuando enseña, no solo mantiene redes de solidaridad, no solo desarrolla un programa personal, sino que amplía las capacidades de la comunidad”, dijo.



Y finalizó: “Esto es lo que quisimos transmitir desde la Legislatura del Chubut con este reconocimiento. Y reconocer en ellas a todas las mujeres que día a día en nuestra provincia lideran, construyen y trabajan por un futuro mejor”.









