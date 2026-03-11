Chubut: se pondrá en marcha el Programa Federal de Protección a la Primera Infancia

El Gobierno del Chubut concretó un paso fundamental en materia de políticas de protección y cuidado de la primera infancia, al ser una de las primeras provincias seleccionadas por la Nación para la implementación del Programa Federal de Protección a la Primera Infancia, una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer el cuidado de los niños durante sus primeros años de vida.

La puesta en marcha del programa fue acordada por la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Florencia Papaiani, junto a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, al firmar un acuerdo que permitirá avanzar concretamente en Chubut con la consolidación de políticas de cuidado y desarrollo integral de niñas y niños desde su nacimiento hasta los 4 años.

En una primera etapa, el programa comenzará a desarrollarse en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, donde se avanzará en el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y en la implementación de estrategias de acompañamiento a las familias en situación de vulnerabilidad.

El programa tiene como objetivo promover el desarrollo pleno de la primera infancia -desde el nacimiento hasta los 48 meses de edad- mediante un enfoque integral que articule políticas sociales, de salud y educativas, robusteciendo además las capacidades de gestión de los equipos que trabajan en territorio.

En el caso de Chubut, el acuerdo prevé el fortalecimiento de la calidad de atención en los Centros de Desarrollo Infantil con un total de 1.129 capitas provinciales mensuales, destinadas a mejorar las condiciones de cuidado, estimulación temprana y acompañamiento en estos espacios.

Asimismo, el programa contempla un componente de acompañamiento familiar, que permitirá trabajar con 267 familias de manera directa, alcanzando 1.602 acompañamientos familiares por semestre, con estrategias de intervención orientadas a fortalecer los entornos de crianza y prevenir situaciones de vulnerabilidad.

Reconocimiento al trabajo de la provincia

Al respecto, la ministra Florencia Papaiani destacó que “para Chubut es muy importante poder poner en marcha este programa federal que tiene como prioridad acompañar el desarrollo de nuestras niñas y niños desde los primeros años de vida. La primera infancia es una etapa decisiva y requiere políticas públicas sostenidas, integrales y con presencia del Estado.”

En esa línea, la funcionaria señaló además que “este acuerdo con el Gobierno Nacional nos permite fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil y mejorar la calidad de los espacios donde muchos niños y niñas de nuestra provincia crecen, juegan, aprenden y reciben cuidados. Nos va a permitir potenciar el trabajo que la provincia viene desarrollando en territorio”.

Asimismo, Papaiani remarcó que la iniciativa incorpora una mirada integral del desarrollo infantil. “El programa también contempla el acompañamiento a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, entendiendo que el desarrollo infantil no se construye solamente en las instituciones sino también en cada hogar. Nos brinda herramientas para trabajar problemáticas complejas como la violencia intrafamiliar o los consumos problemáticos”, resaltó.

Finalmente, la ministra destacó que la selección de Chubut para integrar la primera etapa de implementación del programa representa un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la provincia.

“Que Chubut haya sido seleccionada entre las primeras provincias para implementar esta iniciativa es un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando y también una responsabilidad para seguir fortaleciendo el sistema de protección y cuidado de la primera infancia”, afirmó Papaiani.

El programa contempla además financiamiento destinado al fortalecimiento de los CDI, capacitación de equipos, monitoreo de la calidad de las prácticas institucionales y el desarrollo de estrategias de acompañamiento familiar, consolidando así un modelo de gestión basado en evidencia y en la articulación entre los distintos niveles del Estado.