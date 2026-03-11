Martín León no hace otra cosa que correr, correr y correr

El atleta Awkache Martin León tuvo durante este ultimo mes una intensa actividad competitiva donde tomó parte en distintas carreras, subiéndose al podio en tres de las últimas cuatro carreras en las que participó.

Por ejemplo, logró el primer puesto en la Corrida del Rio, en la distancia de los 8km, desarrollada el sábado 14 de febrero en la ciudad de Rawson.

En dicha prueba, que se llevó a cabo dentro de la Fiesta Provincial del Río, Martín León había logrado un tiempo de 26min 08seg, siendo escoltado por David Juárez (28min 01seg) y Mario Mol (30min 16seg).

Una semana más tarde se presentó en la localidad rionegrina de El Bolsón donde logró el tercer puesto en la clasificación general, en la distancia de los 10km, donde logró un tiempo de 32min 43seg.

Luego se trasladó hasta Puerto Deseado donde el sábado 28 de febrero alcanzó el segundo puesto en la clasificación general (en la prueba de 9km) con un tiempo de 29min 18seg.

Para concluir su raid atlético en este último mes, el pasado sábado logró la 22° posición en la exigente corrida de 10km de Cipolletti donde hizo una marca de 32min 33seg.

Sin dudas que estamos en presencia de un gran corredor, de los tantos que tiene la Escuela Awkache que conduce el profesor Rodrigo Peláez.