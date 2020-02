En las próximas horas Corcovado puede quedarse sin luz por falta de combustible

Realizan cortes programados para que el stock dure más, pero no pasará de mañana al mediodía si no llega un camión antes.

En las próximas horas los habitantes de Corcovado podrían quedar sin luz y por ende sin agua potable e incomunicados. El problema es que la localidad se encuentra sin energía por la falta de combustible que hace funcionar los motores que proveen electricidad.



“Nos queda combustible hasta el mediodía del sábado”, explicó el delegado de Luz Y Fuerza, Ariel Utrera. Anoche la Cooperativa local comenzó con cortes de luz programados, de 2 a 6 de la mañana. Por lo tanto, no hay agua potable, porque no funcionan las bombas de la cisterna de agua.



Para este viernes se prevé una interrupción similar: “Es lo único que nos queda para estirar un poco más el stock”.



“Nos dijeron que hoy, supuestamente, salía un camión con combustible desde Comodoro”-agregó el delegado - “Pero en otros casos nos comunicaron que el camión había salido y no era así”.



Utrera mencionó que encuentran “aislados” porque “los motores son la única forma que tienen los vecinos para generar energía ya que no se pueden enlazar al interconectado provincial”.

Fuente: Jornada