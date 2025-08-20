Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

"Yo espero que toda la comunidad vaya y abone la boleta completa"

Mabel Huenchupan expresó su preocupación por el sistema que permitirá a los vecinos decidir si aportan o no. A partir de septiembre, la boleta de la Cooperativa vendrá con un troquelado opcional.
Por Redacción Red43

Mabel Huenchupan, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, se refirió al nuevo método de aporte.

 

"Por ahora estamos esperando. Dependemos de la ordenanza porque realmente nos preocupa bastante. Todavía hemos estado cobrando el monto que se venía cobrando hasta ahora. Creo que este mes, o el otro, ya empezamos a cobrar con la nueva modalidad", sostuvo. 

 

Huenchupan espera a ver cuáles serán los nuevos ingresos para así poder invertir: "Todo depende de cómo vienen los ingresos y de ahí a pensar en nuevas inversiones". 

 

Además, anticipó que no hay "mucho por recortar" porque es necesario continuar con los cursos de capacitación y con la compra de indumentaria para proteger la vida del bombero. 

 

Sin embargo, Huenchupan se mostró esperanzada: "Yo espero que toda la comunidad vaya y abone la boleta completa, y no haga el recorte con el troquelado que viene". 

 

A partir de septiembre, la boleta de la Cooperativa 16 de Octubre Ltda. vendrá con un troquelado en la cual aparecen los aportes para Bomberos Voluntarios, el HZE y la recolección de residuos. El usuario decidirá abonar sólo la energía eléctrica, cortando el troquelado, o pagar la boleta completa como venía sucediendo. 

 

 

R.G.

 

