Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 20 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Johana SaezEquipo de genero
20 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Femicidio de Johana: Prisión Perpetua confirmada

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la sentencia para González.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Víctor Abel González fue declarado culpable de homicidio agravado en un juicio por jurados, en un caso que nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la violencia de género. El delito, que ocurrió en la localidad de Trevelin el 15 de enero de 2024 y tuvo como víctima a Johana Alexia Sáez, fue investigado y llevado a juicio por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel.

 

El 14 de marzo de 2025, el jurado popular halló a González culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo (por su relación con la víctima) y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, una figura legal conocida como femicidio.
El veredicto llegó en consulta al STJ. Los ministros indicaron que en estos casos donde un jurado popular emite un veredicto de culpabilidad y no se presenta una apelación, la revisión del tribunal superior se limita a analizar los fundamentos de la sanción impuesta por el juez técnico, sin poder revisar el veredicto del jurado.
Los jueces del Superior Tribunal de Justicia, en un acuerdo liderado por la Dra. Silvia Alejandra Bustos, confirmaron la condena. La decisión se basó en que la pena de prisión perpetua es la única que contempla el Código Penal para el delito por el cual González fue condenado. Los ministros también ratificaron la validez constitucional de la prisión perpetua como sanción penal.

 

Violencia de género
La trágica historia de Johana nos subraya la urgencia de actuar. Ella vivió el calvario de la violencia de género. A pesar de haber llamado a la policía en varias ocasiones, nunca llegó a concretar la denuncia, lo que impidió que la justicia supiera por lo que estaba pasando. Padeció violencia física, amenazas con cuchillo, acoso constante, vigilancias. Un detalle que pone en evidencia el nivel de control y la violencia que Johana sufría es que González se anotó en la misma carrera que ella y alquiló una vivienda a solo una cuadra de su casa con el solo objetivo de vigilarla. En el último año y medio, las agresiones y el control se agudizaron.

 

Esta sentencia es un paso importante, pero la lucha contra la violencia de género no termina aquí. La historia de Johana es un llamado a la acción: denunciar a tiempo puede salvar vidas. No guardes silencio.

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Familiares de Diego Melin lo recuerdan con una estrella amarilla
2
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
3
 Logró cuatro medallas en el Nacional de Chaco, pero tiene que vender numeritos y hacer matebingos para viajar a Colombia
4
 Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca
5
 Torres: ¿Candidato a Presidente?
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
5
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -