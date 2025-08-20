Violencia de género: Allanamiento y apertura de investigación por amenazas con arma blanca

La Fiscalía de Lago Puelo intervino en un grave caso de violencia de género ocurrido este lunes por la tarde, que involucró a una mujer y su expareja. Según confirmó el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer en diálogo con Red43 Comarca Andina, la denuncia surgió cuando la mujer fue a buscar a sus hijos y fue amenazada con un cuchillo por su ex pareja.

Ante la gravedad de la situación, la Dra. Eugenia Castro, fiscal de guardia, solicitó un allanamiento que fue autorizado por el juez penal durante la noche, un horario excepcional que requiere justificación por el descanso nocturno. Durante el procedimiento se logró secuestar el arma blanca utilizada en la amenaza.

Díaz Mayer detalló que “el imputado sacó un cuchillo de su auto y la amenazó de muerte”, y que, gracias al allanamiento, se pudo avanzar en la investigación.

La fiscal Débora Barrionuevo presentó este martes la apertura formal de la causa por amenazas con arma, y se espera la fijación de la audiencia de apertura, donde se evaluará la situación procesal del imputado y posibles medidas de protección para la víctima.

Por el momento, la víctima reside en El Bolsón y el imputado en el paraje Entre Ríos de Lago Puelo. No se reportaron antecedentes penales del agresor ni resistencia durante el allanamiento.

La fiscalía también dispuso prohibición de acercamiento y contacto del agresor hacia la mujer, vigente inicialmente por 30 días, como medida de protección.

