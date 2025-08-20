Esquel, Argentina
Miércoles 20 de Agosto de 2025
20 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial

El ciclista de Esquel, que hace 30 años se inició en el deporte por una lesión, se prepara para el Mundial de Chile en busca de una “revancha deportiva”.
El ciclista esquelense Sandro Miranda continúa su carrera deportiva con el objetivo de llegar al Mundial de Ciclismo de Montaña que se realizará en Chile en los próximos años. Para Miranda, es una “revancha deportiva” ya que no pudo participar en el mundial que se anteriormente por una lesión.

 

Miranda expresó que es un “vicio hermoso” y que necesita entrenar todos los días, sumando kilómetros, aprovechando que en Esquel "hay mucha gente entrenando, gente que va muy fuerte".

El deportista esquelense contó que empezó a practicar ciclismo a los 15 o 17 años, luego de una lesión que sufrió en atletismo, para no tener que llegar a una operación.

 

Sandro afirmó que, en principio, compite por él mismo, por una cuestión de salud y de "poder disfrutarlo". Pero también lo hace por su familia, por su mamá, por sus amigos y por la gente que siempre lo ha acompañado.

 

Miranda finalizó diciendo que cada triunfo y cada carrera que completa son importantes y que lo dedica a la gente que siempre lo apoyó y que disfruta del deporte tanto como él.

