Refuerzan el servicio de recolección de residuos en Esquel

El Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Esquel, Daniel Hollman, confirmó en la mañana del jueves que se reforzará la recolección de residuos en la ciudad.

En este marco, indicó que personal de Obras Públicas y de Espacios Verdes detendrán sus tareas y todo se concentrará en la recolección. Para ello, sumarán camiones de obras públicas, como así también personal y trabajadores de Espacios Verdes.

"Dispondremos de mayor equipamiento para que la recolección sea más rápida. En los lugares que se venía atrasando trataremos de hacerla de la mejor manera".

Hollman, subrayó además que no se continuará con las limpiezas de terrenos y cortes de pasto, para evitar que el personal municipal trabaje en la calle: "Solo priorizamos la recolección. Desde que empezó la contingencia, evitamos que el personal se junte en un solo espacio; tenemos organizado que salgan de inmediato a trabajar y a la llegada fichen y se retiren a su domicilio. El horario será más acotado".

Con respecto a la Planta de Residuos, el funcionario indicó que se trabaja con un esquema de emergencia mínimo: "Al no tener personal disponible en la planta, todos los residuos irán al relleno sanitario. Esto tiene que ver con el cuidado del personal y que no trabaje mucho tiempo en condiciones que a veces se tornan complicadas. La recolección no será diferenciada".

"Pueden sacar residuos cualquier día. Que la gente entienda que esto se debe a la contingencia, no lo continuaremos realizando después. El espíritu del área es realizarla de manera diferenciada".

Por último, Hollman recordó que se está trabajando con un proyecto de ordenanza para favorecer a los vecinos que realicen compostaje domiciliario y se continuará luego de la contingencia

Cabe detallar, que el área venía funcionando con nueve vehículos y a partir de ahora lo hará con 11 o 12, ya que se sumarán de Obras Públicas y de la planta.